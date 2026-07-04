रेपिडो ऐप के फाउंडर्स पर नागपुर में केस दर्ज, बिना सरकारी मंजूरी के पेट्रोल बाइक टैक्सी चलाने का आरोप
नागपुर में बिना मंजूरी पेट्रोल बाइक टैक्सी चलाने पर रैपिडो ऐप के संस्थापकों के खिलाफ धोखाधड़ी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज.
Published : July 4, 2026 at 10:30 AM IST
नागपुर: बिना सरकारी अनुमति के 'पेट्रोल से चलने वाली' बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने के आरोप में प्रसिद्ध राइड-हेलिंग ऐप 'रेपिडो' के संस्थापकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई नागपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) की शिकायत के बाद की गई है.
इन अधिकारियों पर हुआ केस
पुलिस के अनुसार, यह मामला सीताबल्डी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इसमें 'रूपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के तीनों मुख्य संस्थापकों—ऋषिकेश एस.आर., पवन गुंटुपल्ली और अरविंद सांका—को नामजद किया गया है. यह एफआईआर आरटीओ के मोटर वाहन निरीक्षक विशाल मधुकरराव भोवते की शिकायत पर दर्ज हुई है.
आरटीओ ने ऐसे पकड़ा मामला
शिकायत के मुताबिक, नागपुर आरटीओ ने अवैध यात्री परिवहन को रोकने के लिए 23 जून को एक विशेष अभियान चलाया था. इस दौरान आरटीओ अधिकारी ने खुद एक 'डमी कस्टमर' बनकर रेपिडो ऐप के जरिए रवि भवन से प्रियदर्शिनी कॉलोनी तक की एक बाइक राइड बुक की, जिसका किराया ₹22 तय हुआ था.
जब बाइक (नंबर MH-31/GC-0850) तय पिकअप पॉइंट पर पहुंची, तो उसे जांच के लिए आरटीओ कार्यालय लाया गया. जांच में सामने आया कि यह एक निजी (व्हाइट-प्लेट) दोपहिया वाहन था, जिसका इस्तेमाल बिना किसी कमर्शियल लाइसेंस या परमिट के 'बाइक टैक्सी' के रूप में किया जा रहा था. इसके बाद आरटीओ ने तुरंत वाहन को जब्त कर लिया.
क्या हैं सरकारी नियम और आपत्तियां?
आरटीओ की शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि रेपिडो कंपनी को महाराष्ट्र सरकार या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) से पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी चलाने की कोई मंजूरी नहीं मिली है. विभाग का आरोप है कि कंपनी ने जानबूझकर निजी वाहनों को व्यावसायिक उपयोग के लिए बढ़ावा दिया. इससे न केवल परिवहन नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी. साथ ही, कमर्शियल टैक्स न मिलने से सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है. महाराष्ट्र की मौजूदा नीति के तहत केवल इलेक्ट्रिक (EV) बाइक टैक्सियों को ही कुछ नियमों के साथ अनुमति दी जा सकती है.
लगीं गंभीर कानूनी धाराएं
सीताबल्डी पुलिस ने इस मामले में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(3) (धोखाधड़ी) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66, 93, 192A, 193, 199 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66(d) भी लगाई गई है. पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें- Forex Update: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट, आम जनता के लिए क्यों बढ़ी चिंता?