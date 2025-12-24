ETV Bharat / business

पुराने भूले बैंक एकाउंट से ऐसे पैसे होंगे आपके खाते में ट्रांसफर, जानें प्रॉसेस

हैदराबाद: पुराने बैंक खातों में पैसे रखकर अगर आप भूल गए हैं? आपको अपने बैंक का नाम भी पता नहीं है. न ही बैंक के नाम का पता है. घबराएं नहीं, आरबीआई (RBI) इसे वापस पाने में आपकी मदद कर रहा है. बस, थोड़ी सी मेहनत कीजिए. चंद प्रॉसेस को पूरा करिए. आपका डूब हुआ धन वापस आ जाएगा. इतना ही नहीं मूल के साथ सूद भी आपके एकाउंट में आ जाएगा.

गौर करें तो यदि आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई बैंक खाता एक दशक (10 वर्ष) से अधिक समय से चालू नहीं है. यानी कि निष्क्रिय है. इस हालात में उसमें मौजूद धनराशि आरबीआई (RBI) के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) निधि में चली जाती है. DEA में गए हुए इन पैसों को पाने के लिए आप उस पर दावा कर सकते हैं. प्रॉसेस पूरा करने पर आरबीआई नियमों के हिसाब से बैंक वाले आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे.

इस तरह से आप अपने पुराने अकाउंट का धन वापस पाने के लिए बताए गए स्टेप को पूरा करके आसानी से अपना भूला हुआ धन वापस पा सकते हैं. पहला काम ये करें कि अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाएं. यहां KYC डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए. यहां जान लीजिए कि KYC डॉक्यूमेंट में आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से मान्य हैं. इस तरह से KYC दस्तावेज जमा करने के बैंक कर्मचारी अपना जरूरी प्रॉसेस पूरा करेंगे. जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा सूद के साथ आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर में चला जाएगा.

अपनाएं डूबा हुआ धन निकालने के तरीके: