पुराने भूले बैंक एकाउंट से ऐसे पैसे होंगे आपके खाते में ट्रांसफर, जानें प्रॉसेस
सीधी तरीका अपनाएं. अपने दबे और भूले हुए खजाने के लिए आरबीआई के UDGAM Portal पर जाएं, कुछ प्रॉसेस फॉलो करें और मालामाल हो जाएं.
Published : December 24, 2025 at 3:56 PM IST
हैदराबाद: पुराने बैंक खातों में पैसे रखकर अगर आप भूल गए हैं? आपको अपने बैंक का नाम भी पता नहीं है. न ही बैंक के नाम का पता है. घबराएं नहीं, आरबीआई (RBI) इसे वापस पाने में आपकी मदद कर रहा है. बस, थोड़ी सी मेहनत कीजिए. चंद प्रॉसेस को पूरा करिए. आपका डूब हुआ धन वापस आ जाएगा. इतना ही नहीं मूल के साथ सूद भी आपके एकाउंट में आ जाएगा.
गौर करें तो यदि आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई बैंक खाता एक दशक (10 वर्ष) से अधिक समय से चालू नहीं है. यानी कि निष्क्रिय है. इस हालात में उसमें मौजूद धनराशि आरबीआई (RBI) के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) निधि में चली जाती है. DEA में गए हुए इन पैसों को पाने के लिए आप उस पर दावा कर सकते हैं. प्रॉसेस पूरा करने पर आरबीआई नियमों के हिसाब से बैंक वाले आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे.
इस तरह से आप अपने पुराने अकाउंट का धन वापस पाने के लिए बताए गए स्टेप को पूरा करके आसानी से अपना भूला हुआ धन वापस पा सकते हैं. पहला काम ये करें कि अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाएं. यहां KYC डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए. यहां जान लीजिए कि KYC डॉक्यूमेंट में आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से मान्य हैं. इस तरह से KYC दस्तावेज जमा करने के बैंक कर्मचारी अपना जरूरी प्रॉसेस पूरा करेंगे. जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा सूद के साथ आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर में चला जाएगा.
अपनाएं डूबा हुआ धन निकालने के तरीके:
- अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाएं
- केवाईसी दस्तावेज (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करें
- अपना पैसा (ब्याज सहित, यदि लागू हो) वापस पाएं
- दावा न की गई जमाराशियों के लिए विशेष शिविर अक्तूबर से चल रहा है. दिसंबर 2025 तक चलेगा.
इस बारे में विशेष जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक साइट- https://udgam.rbi.org.in पर जाकर पूरी तसल्ली कर सकते हैं.
UDGAM पोर्टल से खोजिए अपना गुमनाम पैसा: यहां यह जानना जरूरी है कि अगर आपके कई बैंक एकाउंट हैं. आप बैंक का नाम भूल गए हैं. किस शहर में खाता चल रहा था, वो भी भूल गए हैं तो भी हैरान-परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. एक आसान और सीधी तरीका अपनाएं - अपने दबे और भूले हुए खजाने के लिए आरबीआई के UDGAM Portal पर जाएं: https://udgam.rbi.org.in. पर क्लिक करें.
बता दें कि यह 30 बैंकों के पुराने और अनक्लेम्ड पैसे की जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है. आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2023 में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए गेटवे टू एक्सेस इनफॉर्मेशन (UDGAM) नाम का पोर्टल लॉन्च किया था. इस वेबसाइट का मकसद लोगों को अलग-अलग बैंकों में पड़ी उनकी अनक्लेम्ड रकम की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है. अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट रकम को खोजने के लिए इस पोर्टल की सेवाएं ले सकते हैं.
