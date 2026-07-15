लद्दाख का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ा कदम; यूएई भेजी गई ताजी खुबानी की पहली कमर्शियल खेप
लद्दाख से यूएई को 5 टन खुबानी निर्यात की गई. एलजी सक्सेना ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की घोषणा की.
Published : July 15, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली: लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को लद्दाख भवन से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए पांच मीट्रिक टन ताजी खुबानी की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ऐतिहासिक निर्यात लद्दाख प्रशासन और यूएई के मशहूर लुलु ग्रुप के बीच इस साल की शुरुआत में हुए एक बड़े समझौते के तहत किया गया है.
इस अवसर पर उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, यह दिन लद्दाख के बागवानी क्षेत्र और वहां के मेहनती किसानों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. उन्होंने भरोसा जताया कि इस निर्यात से लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध 'रक्तसे कार्पो' खुबानी को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक नई और मजबूत पहचान मिलेगी. विदेशी बाजारों तक सीधी पहुंच मिलने से किसानों को अपनी उपज की सही और बेहतर कीमतें मिलेंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा.
लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों की तारीफ करते हुए एलजी ने कहा कि यहां की अधिक ऊंचाई, तेज धूप, ठंडी जलवायु और प्रदूषण मुक्त वातावरण खुबानी के रंग, स्वाद, मिठास और पौष्टिक तत्वों को बहुत बढ़ा देते हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में इसकी भारी मांग है.
1,000 मीट्रिक टन खुबानी निर्यात करने का लक्ष्य
लुलु ग्रुप के साथ हुए इस समझौते के तहत इस सीजन में लद्दाख से 1,000 मीट्रिक टन से अधिक खुबानी का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है. यह पिछले दो वर्षों में हुए कुल 1,500 किलोग्राम के निर्यात के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है. इस व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को फसल की तुड़ाई, छंटनी, पैकिंग या परिवहन की कोई चिंता नहीं करनी होगी; यह सारा काम निर्यातक खुद संभालेंगे.
खुबानी प्रोसेसिंग यूनिट होगा स्थापित
खुबानी के जल्दी खराब होने वाले स्वभाव को देखते हुए, सक्सेना ने घोषणा की कि वे एक साल के भीतर लद्दाख में एक विश्व स्तरीय खुबानी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे. इससे न केवल लद्दाख की बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की उपज की बर्बादी भी रुकेगी.
प्रशासन लद्दाख से दिल्ली तक खुबानी लाने वाले ट्रकों की निगरानी एक विशेष कंट्रोल रूम से कर रहा है और इसे समय पर पहुंचाने के लिए एक 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाने पर भी काम कर रहा है ताकि फल दो से तीन दिनों में दिल्ली पहुंच सकें. इस सफल शुरुआत के लिए उन्होंने अपेडा, कॉनकोर और लुलु ग्रुप का आभार व्यक्त किया.
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