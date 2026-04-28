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श्रम मंत्रालय की एडवाइजरी, भीषण गर्मी के बीच श्रमिकों की सुरक्षा हेतु नए दिशा-निर्देश जारी, काम के घंटों में होगा बदलाव

बढ़ती गर्मी के बीच सरकार ने श्रमिकों हेतु एडवाइजरी जारी कर काम के घंटों में बदलाव, ठंडा पानी और विश्राम स्थल अनिवार्य किया है.

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सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हीटवेव एडवाइजरी जारी की, कूलिंग, पानी और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स अनिवार्य किए (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 3:43 PM IST

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नई दिल्ली: देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे चिलचिलाती धूप में काम करने वाले मजदूरों, विशेषकर निर्माण क्षेत्र और बाहरी गतिविधियों में लगे लोगों को लू (Heatwave) के खतरों से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाएं.

काम के घंटों में बदलाव और लचीलापन
मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव काम के घंटों को लेकर है. राज्यों से कहा गया है कि वे औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कंपनियों को काम के घंटों को 'री-शेड्यूल' करने का निर्देश दें. इसके तहत सबसे अधिक गर्मी वाले समय (दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच) में भारी काम को रोकने या कम करने की सलाह दी गई है. फैक्ट्रियों और खदानों में काम करने वालों के लिए भी लचीला रुख अपनाने को कहा गया है, ताकि अत्यधिक गर्मी के दौरान काम की गति को धीमा किया जा सके.

पेयजल और शीतलन की व्यवस्था
एडवाइजरी के अनुसार, नियोक्ताओं को कार्यस्थलों पर पर्याप्त मात्रा में ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही, मजदूरों के लिए छायादार विश्राम स्थल और कार्यस्थलों पर उचित वेंटिलेशन (हवा की आवाजाही) सुनिश्चित करनी होगी. निर्माण स्थलों पर आपातकालीन स्थिति के लिए आइस पैक और हीट-इल्नेस (गर्मी से होने वाली बीमारी) से बचाव की सामग्री उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं.

विशेष समूहों पर ध्यान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण श्रमिकों, ईंट-भट्ठा मजदूरों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. खदानों और कारखानों के प्रबंधन को सलाह दी गई है कि जहां निरंतर कार्य अनिवार्य है, वहां कम से कम दो व्यक्तियों की टीम लगाई जाए, ताकि एक-दूसरे की सेहत पर नजर रखी जा सके.

निगरानी और जागरूकता
श्रम मंत्रालय ने राज्यों को 'लेबर चौकों' और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया है. इसके लिए पोस्टर, बैनर और हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग किया जाएगा. साथ ही, सभी संबंधित संगठनों को हर 15 दिन में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है ताकि स्थिति की निरंतर निगरानी की जा सके.

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