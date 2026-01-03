ETV Bharat / business

गिग वर्कर्स को मिलेगा हेल्थ, लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस! साल में 90 दिन काम जरूरी

गिग वर्कर्स साल में न्यूनतम 90 दिन काम करने पर सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होंगे, डिजिटल पंजीकरण और अलग कोष का प्रावधान होगा.

सांकेतिक फोटो (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 12:51 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 'सोशल सिक्योरिटी कोड 2020' के तहत नए ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई किया है. इसके तहत देशभर के लाखों डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स और फ्रीलांसर अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाओं के पात्र होंगे.

सरकार ने फिलहाल इस ड्राफ्ट नियमों पर स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा है. इसके बाद इसे फाइनल कर लागू किया जाएगा. यह कदम हाल ही में हुई गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद उठाया गया. हड़ताल के समय कंपनियों ने पीक ऑवर्स और त्योहारी दिनों में ज्यादा इंसेंटिव देने की घोषणाएं भी की थीं.

रजिस्ट्रेशन और डिजिटल आईडी अनिवार्य
गिग वर्कर्स को सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. कंपनियां इस प्रक्रिया में वर्कर्स की मदद करेंगी.

  • आधार कार्ड जरूरी: रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य है. उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए.
  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर: डेटा शेयर होने के बाद वर्कर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा.
  • डिजिटल आईडी कार्ड: पंजीकरण के बाद वर्कर को डिजिटल पहचान पत्र मिलेगा, जिसमें फोटो और पूरी डिटेल होगी.
  • जानकारी अपडेट करना: मोबाइल नंबर, पता या स्किल बदलने पर पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है. नहीं तो लाभ रुक सकता है.

1 साल में न्यूनतम 90 दिन काम जरूरी
हर गिग वर्कर को इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, साल में कम से कम 90 दिन एक कंपनी के साथ काम किया हो. अलग-अलग ऐप्स पर काम करने वाले को कुल 120 दिन पूरा करना होगा. एक ही दिन में तीन अलग-अलग कंपनियों के लिए काम करने पर उसे तीन दिन माना जाएगा. 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभ की पात्रता खत्म हो जाएगी.

सोशल सिक्योरिटी फंड और फायदे
सरकार कंपनियों से योगदान लेकर एक विशेष 'सोशल सिक्योरिटी फंड' बनाएगी. इसके माध्यम से वर्कर्स को ये लाभ मिलेंगे:

  • इंश्योरेंस: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर.
  • पेंशन और नई स्कीम्स: नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में गिग वर्कर्स के पांच सदस्य नई योजनाओं पर सुझाव देंगे.
  • डेटा आधारित योजना: बोर्ड वर्कर्स की संख्या का अनुमान लगाएगा और नई स्कीम्स तैयार करेगा.

हाल ही में हुई हड़ताल के मुख्य कारण थे

  • सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फंड का अभाव.
  • गिरती हुई कमाई और इंसेंटिव में कटौती.
  • खराब वर्किंग कंडीशन और 10-12 मिनट में डिलीवरी का दबाव.
  • कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक करना.
  • गिग वर्कर्स का कानूनी दर्जा न होना.

स्विगी और जॉमैटो ने हाल ही में पीक ऑवर्स और न्यू ईयर जैसे समय पर अतिरिक्त इंसेंटिव देने की घोषणा की थी. सरकार का यह कदम लाखों गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा और अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे उन्हें लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी.

