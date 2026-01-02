ETV Bharat / business

1 फरवरी से KYV की झंझट खत्म, NHAI का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. 1 फरवरी 2026 से कार, जीप और वैन जैसी चार पहिया गाड़ियों के लिए फास्टैग जारी करने में नो योर व्हीकल (KYV) प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. इस फैसले से फास्टैग एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी.

KYV क्या है और क्यों होती थी परेशानी?

KYV यानी Know Your Vehicle एक जांच प्रक्रिया है, जिसके तहत यह सत्यापित किया जाता है कि फास्टैग सही वाहन और उसके असली मालिक से ही जुड़ा हुआ है. इसके लिए वाहन पोर्टल पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक की जानकारी और पहले से किसी एक्टिव फास्टैग की स्थिति की जांच की जाती थी.

कई बार फास्टैग एक्टिव होने के बाद भी KYV की प्रक्रिया पूरी न होने पर यूजर्स से दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे. इससे लोगों को अनावश्यक देरी, कॉल्स और परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

नए नियमों में क्या बदलेगा?

NHAI के नए फैसले के तहत अब पोस्ट-एक्टिवेशन KYV की जरूरत पूरी तरह खत्म कर दी गई है. यानी एक बार फास्टैग जारी और एक्टिव हो गया, तो बाद में KYV के नाम पर कोई जांच नहीं होगी. इससे फास्टैग की प्रक्रिया ज्यादा आसान और यूजर-फ्रेंडली बन जाएगी.

पुराने फास्टैग यूजर्स के लिए क्या नियम होंगे?

जिन वाहनों पर पहले से फास्टैग लगा हुआ है, उनके लिए भी रूटीन KYV की जरूरत नहीं रहेगी. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में जांच की जा सकती है, जैसे—