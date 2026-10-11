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एआई से जुड़ी कंपनी ला रही है आईपीओ, कचोलिया और मुकुल अग्रवाल ने पहले ही खरीद डाले शेयर

कॉन्सेप्ट फोटो ( ANI )

नई दिल्ली : कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टर आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल के सपोर्ट वाले सांशी फंड-I समेत कई लोगों ने आईपीओ लाने वाली कंपनी Fusion CX में सेकेंडरी शेयर ट्रांजैक्शन के जरिए 120 करोड़ रुपये का निवेश किया है.इस ट्रांजैक्शन में प्रमोटर पीएनएस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और रासिष कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 41.52 लाख इक्विटी शेयर 289 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांसफर किए.

यह कीमत IPO के प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा है.रविवार को हुई एक पब्लिक घोषणा के अनुसार, शेयर ट्रांसफर 9 अक्टूबर को पूरे हुए और ये पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर Fusion CX की प्री-ऑफर इक्विटी शेयर कैपिटल का 3.19 प्रतिशत हिस्सा थे.

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने 50 करोड़ रुपये मूल्य के 17.30 लाख शेयर खरीदे, और कचोलिया ने अपनी निजी हैसियत और अपनी फर्म बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के जरिए 35 करोड़ रुपये मूल्य के 12.11 लाख शेयर खरीदे. इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के सपोर्ट वाले सांशी फंड-I ने 25 करोड़ रुपये मूल्य के 8.65 लाख शेयर खरीदे.इसके अलावा, भंसाली फिनकॉम समेत अन्य लोगों ने भी कंपनी में निवेश किया. ये ट्रांजैक्शन Fusion CX के 702 करोड़ रुपये के आईपीओ से पहले हुए हैं. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगा और 16 अक्टूबर को बंद होगा. एंकर इन्वेस्टर बुक 13 अक्टूबर को खुलने वाली है.कंपनी ने 275-289 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिससे ऊपरी सीमा पर इसकी वैल्यूएशन लगभग 4,200 करोड़ रुपये हो जाती है. आईपीओ में 500 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी करना और प्रमोटर शेयरहोल्डर्स द्वारा 202 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (OFS) शामिल है.ऑफर और अलॉटमेंट के बाद, प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा पर पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर प्रमोटरों की हिस्सेदारी 77.35 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.