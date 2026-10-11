एआई से जुड़ी कंपनी ला रही है आईपीओ, कचोलिया और मुकुल अग्रवाल ने पहले ही खरीद डाले शेयर
कंपनी एआई डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सर्विस देती है. दिग्गज निवेशक इसे लेकर काफी बुलिश हैं.
Published : October 11, 2026 at 4:48 PM IST
नई दिल्ली : कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टर आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल के सपोर्ट वाले सांशी फंड-I समेत कई लोगों ने आईपीओ लाने वाली कंपनी Fusion CX में सेकेंडरी शेयर ट्रांजैक्शन के जरिए 120 करोड़ रुपये का निवेश किया है.इस ट्रांजैक्शन में प्रमोटर पीएनएस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और रासिष कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 41.52 लाख इक्विटी शेयर 289 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांसफर किए.
यह कीमत IPO के प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा है.रविवार को हुई एक पब्लिक घोषणा के अनुसार, शेयर ट्रांसफर 9 अक्टूबर को पूरे हुए और ये पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर Fusion CX की प्री-ऑफर इक्विटी शेयर कैपिटल का 3.19 प्रतिशत हिस्सा थे.
कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने 50 करोड़ रुपये मूल्य के 17.30 लाख शेयर खरीदे, और कचोलिया ने अपनी निजी हैसियत और अपनी फर्म बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के जरिए 35 करोड़ रुपये मूल्य के 12.11 लाख शेयर खरीदे.
इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के सपोर्ट वाले सांशी फंड-I ने 25 करोड़ रुपये मूल्य के 8.65 लाख शेयर खरीदे.इसके अलावा, भंसाली फिनकॉम समेत अन्य लोगों ने भी कंपनी में निवेश किया. ये ट्रांजैक्शन Fusion CX के 702 करोड़ रुपये के आईपीओ से पहले हुए हैं. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगा और 16 अक्टूबर को बंद होगा.
एंकर इन्वेस्टर बुक 13 अक्टूबर को खुलने वाली है.कंपनी ने 275-289 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिससे ऊपरी सीमा पर इसकी वैल्यूएशन लगभग 4,200 करोड़ रुपये हो जाती है. आईपीओ में 500 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी करना और प्रमोटर शेयरहोल्डर्स द्वारा 202 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (OFS) शामिल है.ऑफर और अलॉटमेंट के बाद, प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा पर पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर प्रमोटरों की हिस्सेदारी 77.35 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.
Fusion CX नए इश्यू से मिली रकम में से 275 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के कुछ बकाया कर्ज को चुकाने या समय से पहले चुकाने के लिए करने की योजना बना रही है.इसके अलावा, 61 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी कंपनियों - Omind Technologies Inc और Omind Technologies Pvt Ltd - में निवेश करने के लिए किया जाएगा, ताकि आईटी टूल्स (जैसे Arya और MindVoice) को अपग्रेड किया जा सके.
बाकी बची रकम का इस्तेमाल अज्ञात अधिग्रहणों (acquisitions) के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा. 2004 में को-फाउंडर पंकज धनुका और किशोर सरावगी द्वारा शुरू की गई Fusion CX कई इंडस्ट्रीज की कंपनियों को कस्टमर एक्सपीरियंस और एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सर्विस देती है.
30 जून, 2026 तक, कंपनी के पास 13,735 कर्मचारी थे और यह 13 देशों में 40 डिलीवरी सेंटर्स के जरिए काम कर रही थी.FY26 के लिए, Fusion CX ने ऑपरेशन्स से 1,818 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और टैक्स के बाद 169 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया.
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