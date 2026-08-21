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देश भर में 6% महंगे हुए मकान, कोटक रिपोर्ट में हुआ कीमतों का बड़ा खुलासा

कोटक रिपोर्ट के अनुसार,1QFY27 में प्रमुख शहरों के दम पर देश में मकानों की कीमतें 6%बढ़ीं और औसत दाम ₹9,629 प्रति वर्ग फुट पहुंच गए.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 5:28 PM IST

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नई दिल्ली: देश के रियल एस्टेट मार्केट के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (1QFY27) अच्छे संकेत लेकर आई है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, देश के प्रमुख शहरों में मजबूत मांग के कारण अखिल भारतीय स्तर पर मकानों की कीमतों में सालाना (YoY) आधार पर 6% का इजाफा हुआ है. इस बढ़ोतरी की अगुवाई दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े बाजारों ने की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में मकानों की औसत कीमत अब बढ़कर 9,629 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई है. हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले बिक्री में 3% की हल्की गिरावट आई है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर की कुल सेल्स वैल्यू (बिक्री मूल्य) में सालाना 9% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

बेंगलुरु और हैदराबाद में सबसे ज्यादा हलचल
कोटक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु और गुरुग्राम के प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी की कीमतों ने सबसे तेज रफ्तार (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) पकड़ी है. चालू तिमाही में भी बेंगलुरु में 3.07 करोड़ वर्ग फुट और हैदराबाद में 3.43 करोड़ वर्ग फुट की मजबूत बिक्री देखी गई है. हैदराबाद में डेवलपर्स ने सबसे ज्यादा 5.55 करोड़ वर्ग फुट के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं. इसके अलावा, मुंबई (MMR) बाजार में भी स्थिरता बनी हुई है, जहां 4.15 करोड़ वर्ग फुट की बिक्री दर्ज हुई.

दिल्ली-NCR में आई सुस्ती
एक तरफ जहां दक्षिण भारत के बाजार चमक रहे हैं, वहीं दिल्ली-एनसीआर (NCR) के बाजार में इस तिमाही सुस्ती देखी गई. एनसीआर में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग घटकर 2.12 करोड़ वर्ग फुट रह गई, जिसके कारण मकानों की बिक्री में सालाना 27% की बड़ी गिरावट आई और यह केवल 2.35 करोड़ वर्ग फुट पर सिमट गई.

क्या है ग्राहकों और निवेशकों के लिए मायने?
रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि पिछले दो वर्षों में रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ मकानों की संख्या (वॉल्यूम) बढ़ने से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से कीमतों में आई तेजी की वजह से हुई है.

जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में लगभग 1.8 अरब वर्ग फुट की प्रॉपर्टी बिना बिकी (अनसोल्ड इन्वेंट्री) पड़ी है. इसका मतलब है कि बाजार में मौजूद मौजूदा स्टॉक को पूरी तरह बिकने में लगभग 1.9 साल का समय लगेगा. जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में जब तक मकानों की वास्तविक बिक्री की रफ्तार में लगातार सुधार नहीं होता, तब तक बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं कहा जा सकता.

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