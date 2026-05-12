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भारत में सोने के आयात के बढ़ने की क्या है वजह, जानें

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

By PTI 5 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर मितव्ययिता उपाय अपनाने की अपील से भारत में सोने का बढ़ता आयात चर्चा का केंद्र बन गया है. मोदी ने रविवार को कहा था कि सरकार लोगों को पश्चिम एशिया संकट के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रही है. ईंधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सोने की खरीद टालने तथा विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे कदम उठाने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके. भारत में सोने के आयात को समझने के लिए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं- आयात के आंकड़े- भारत का सोना आयात 2025-26 में 24 प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया. यह 2024-25 में 58 अरब डॉलर, 2023-24 में 45.54 अरब डॉलर, 2022-23 में 35 अरब डॉलर, 2021-22 में 46.14 अरब डॉलर, 2020-21 में 34.62 अरब डॉलर और 2019-20 में 28.2 अरब डॉलर था. मात्रा के हिसाब से आयात 2025-26 में 4.76 प्रतिशत घटकर 721.03 टन रह गया जो 2024-25 में 757.09 टन था। यह 2023-24 में 795.2 टन और 2022-23 में 678.3 टन था. भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है. आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग द्वारा संचालित होता है। वैश्विक अनिश्चितता के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है. आयात बढ़ने के कारण- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सोने के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से कीमतों में उछाल के कारण हुई है. कीमत 2024-25 में 76,617.48 डॉलर प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2025-26 में 99,825.38 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई. राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. अप्रैल पिछले वर्ष में यह पहली बार एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार गई थी. उच्च आयात के प्रभाव- सोने के अधिक आयात से देश के व्यापार घाटे एवं विदेशी मुद्रा व्यय पर दबाव पड़ता है. 2025-26 में व्यापार घाटा बढ़कर 333.2 अरब डॉलर हो गया. चालू खाते का घाटा (सीएडी) भी प्रभावित हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सीएडी बढ़कर 13.2 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) हो गया. कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत से अधिक है. 2025-26 में भारत का कुल आयात 775 अरब डॉलर रहा. आयात के प्रमुख स्रोत देश-