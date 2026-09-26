PF की नई वेतन सीमा से आपकी बचत और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा? जानिए पूरा गणित
पीएफ वेतन सीमा ₹25,000 होने से मासिक योगदान ₹3,000 हुआ; इन-हैंड सैलरी घटने और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी का पूरा गणित नीचे विस्तार से पढ़ें
Published : September 26, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग को बड़ा सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की अनिवार्य वैधानिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है. साल 2014 के बाद इस सीमा में किया गया यह पहला बड़ा बदलाव है. इस फैसले से देश के करीब 51 लाख अतिरिक्त औपचारिक श्रमिकों को भविष्य निधि और पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा.
इस नीतिगत बदलाव के कारण अब कर्मचारियों की मासिक बचत की रफ्तार तेज होगी, लेकिन साथ ही उनके हाथ में आने वाले वेतन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा.
पीएफ योगदान का नया गणित: पहले बनाम अब
ईपीएफओ के नियमों के तहत पीएफ कटौती की दर 12% पर स्थिर बनी हुई है. हालांकि, गणना के लिए वेतन का आधार बढ़ने से मासिक अंशदान की सीमाएं पूरी तरह बदल गई हैं:
- वैधानिक वेतन आधार: पहले यह सीमा ₹15,000 थी, जो अब बढ़कर ₹25,000 हो गई है.
- कर्मचारी का योगदान: न्यूनतम अनिवार्य कटौती ₹1,800 से बढ़कर अब ₹3,000 प्रति माह हो जाएगी.
- नियोक्ता का योगदान: कंपनी का अनिवार्य हिस्सा भी ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 प्रति माह होगा.
- कुल मासिक सामाजिक सुरक्षा निवेश: आपके पीएफ खाते में अब हर महीने ₹3,600 के बजाय ₹6,000 जमा होंगे, यानी सीधे ₹2,400 की बढ़ोतरी.
बचत और पेंशन पर दोहरा असर
1. रिटायरमेंट फंड में बंपर बढ़ोतरी और उच्च पेंशन (EPS): मासिक योगदान में ₹2,400 की संयुक्त वृद्धि होने से कर्मचारियों का रिटायरमेंट कॉर्पस चक्रवृद्धि ब्याज की मदद से तेजी से बढ़ेगा. इसके अलावा, नियोक्ता के 12% योगदान में से एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है. पहले पेंशन योग्य वेतन की सीमा ₹15,000 होने के कारण ईपीएस में अधिकतम ₹1,250 ही जमा हो पाते थे. अब वेतन सीमा ₹25,000 होने से मासिक ईपीएस आवंटन बढ़कर ₹2,083 हो जाएगा, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन में उल्लेखनीय सुधार होगा.
2. इन-हैंड सैलरी में कमी (क्रेडिट और सीटीसी मॉडल): जिन कर्मचारियों का पीएफ अब तक ₹15,000 की सीमा पर ही काटा जा रहा था, उनके वेतन से अब ₹1,200 अतिरिक्त कटेंगे, जिससे उनकी टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी. जिन कंपनियों में कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) मॉडल लागू है, वहां कंपनी का बढ़ा हुआ हिस्सा (₹1,200) भी कर्मचारी के पैकेज से ही एडजस्ट किया जा सकता है. ऐसे मामलों में इन-हैंड सैलरी में अधिकतम ₹2,400 तक की कमी देखी जा सकती है.
कौन होगा प्रभावित और कौन रहेगा बेअसर?
₹15,000 से ₹25,000 वाले कर्मचारी: इन्हें अनिवार्य रूप से पहली बार पीएफ के दायरे में लाया जाएगा. इनकी लंबी अवधि की बचत बढ़ेगी.
₹25,000 से अधिक वेतन वाले (जो ₹15,000 पर कैप्ड थे): इनका पीएफ योगदान ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 हो जाएगा.
जो पहले से पूरे बेसिक वेतन पर पीएफ दे रहे हैं: ऐसे कर्मचारियों के इन-हैंड वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल उनके पीएफ और ईपीएस के आंतरिक विभाजन में बदलाव होगा.
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