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धनतेरस पर गिर गए सोने और चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है रेट, 1.42 लाख पर आया सोना

नई दिल्ली : अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद से सोने और चांदी समेत कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट जारी है. आज धनतेरस है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि लोग इस गिरावट का फायदा उठाएंगे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक दिन पहले यानी गुरुवार को सोने की कीमतें दो सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं थी.

घरेलू वायदा बाजार में सुबह एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.18 फीसदी गिर गया और गोल्ड की कीमत करीब 1,41,900 रु. प्रति 10 ग्राम से लेकर 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई. एमसीएक्स पर सिल्वर फ्यूचर्स में 1.54 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसकी कीमत 1,84,640 प्रति किलोग्राम थी.

खुदरा बाजार में सोना और चांदी की कीमतें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं. शहर के हिसाब से भी कीमतें अलग-अलग होती हैं. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध रूप होता है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने के लिए किया जाता है. सिल्वर 999 (जिसे 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी भी कहा जाता है) चांदी का एक बहुत ही शुद्ध रूप है.

22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,396/10 ग्राम

चांदी का भाव — ₹184,200/1 किलो

हैदराबाद में सोने के भाव

24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,660/10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,773/10 ग्राम

चांदी का भाव — ₹184,740/1 किलो

चेन्नई में सोने के भाव

24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,850/10 ग्राम

22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,946/10 ग्राम

चांदी का भाव — ₹184,980/1 किलोग्राम

आपको बता दें कि आप चाहें तो इससे भी कम कीमत पर सोने और चांदी की खरीद कर सकते हैं. यदि आप 24 कैरेट या 22 कैरेट की जगह पर 18 कैरेट सोने की खरीद करते हैं, तो कीमतें कम देनी होंगी. इस समय 18 कैरेट सोने की कीमत 1,07,033 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी की कीमत लगभग 1,84,430 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के क्षेत्रीय सीईओ (भारत) सचिन जैन ने कहा कि कीमतों में आई इस गिरावट से आभूषणों की मांग को बढ़ावा मिला है. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में अगले तीन से छह महीनों के भीतर शादियां हैं, वे मौजूदा कीमतों पर ही अपनी खरीदारी पहले कर सकते हैं. साथ ही, प्रीमियम आभूषणों से लेकर सिक्कों और बार तक, सभी श्रेणियों में मांग मजबूत रहने की उम्मीद है.

सेन्को गोल्ड के एमडी और सीईओ सुवंकर सेन ने कहा कि कंपनी इस त्योहारी सीजन में 20 प्रतिशत से अधिक की ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने बताया कि ग्राहक अब डिजाइन और कैरेट को लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही वे क्वालिटी, वैल्यू और वर्सटैलिटी (बहुउपयोगिता) को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि डायमंड (हीरे) की मांग में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है.

कामा ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी कॉलिन शाह ने थोड़ी सतर्कता बरतने की बात कही. उन्होंने बताया कि अब लोग 9K से 19K रेंज वाली हल्की जड़ी हुई ज्वेलरी की ओर रुख कर रहे हैं. इससे 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये की कीमत वाली रेंज में लैब-ग्रोन (प्रयोगशाला में बने) और प्राकृतिक, दोनों तरह के हीरों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

उन्होंने कहा, "मूल्य के हिसाब से मांग भले ही पिछले साल जैसी रहे, लेकिन बिक्री की मात्रा में लगभग 10 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है." उन्होंने इसका कारण रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट का घरेलू सोने की कीमतों पर पड़ने वाला असर बताया.खुदरा विक्रेता (रिटेलर्स) भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के ऑफर और स्कीम पेश कर रहे हैं.चीन के बाद, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता और सबसे बड़े आयातकों में से एक है.

(डिस्क्लेमर : सोने या चांदी की खरीद करने से पहले रेट को लेकर ताजा अपडेट जरूर देख लें)

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