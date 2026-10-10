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प्रदर्शनों से दिल्ली का खान मार्केट बेहाल, व्यापारियों ने की अलग विरोध-स्थल की मांग

Across central Delhi, business has come to a standstill ( pti )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सबसे मशहूर और प्रीमियम व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक, खान मार्केट में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है. लगातार हो रही सड़कों की नाकेबंदी और भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस पूरे इलाके में ग्राहकों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों के सामने अपनी आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

कारोबार में 50 से 100 फीसदी की भारी गिरावट

ईटीवी भारत से बातचीत में 'खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन' के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बृज गोपाल खोसला ने बाजार की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जारी प्रदर्शनों के कारण खान मार्केट में व्यापार में 50 से 100 प्रतिशत तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है. रास्ते बंद होने और जगह-जगह बैरिकेडिंग होने की वजह से ग्राहक इस इलाके में आने से कतरा रहे हैं. आलम यह है कि बाजार के मुख्य हिस्से और पार्किंग क्षेत्र पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं, जिससे रोज़ का कामकाज पूरी तरह ठप हो चुका है.

बिना कमाई के भी हर महीने लाखों का फिक्स्ड खर्च

व्यापारियों का कहना है कि वे कोरोना महामारी के दौर से ही आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, और अब इन प्रदर्शनों ने उनकी कमर तोड़ दी है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुकानें बंद होने या कारोबार न होने के बावजूद उनके फिक्स्ड खर्चे जस के तस बने हुए हैं. भारी-भरकम किराया: खान मार्केट में एक सामान्य दुकान का औसत मासिक किराया लगभग ₹10 लाख है. वहीं, बड़े शोरूम और रेस्टोरेंट का किराया इससे कहीं अधिक है.

खान मार्केट में एक सामान्य दुकान का औसत मासिक किराया लगभग ₹10 लाख है. वहीं, बड़े शोरूम और रेस्टोरेंट का किराया इससे कहीं अधिक है. कर्मचारियों का वेतन: दुकानदारों को अपने कर्मचारियों की छंटनी से बचने के लिए उन्हें हर महीने पूरा वेतन देना पड़ रहा है.

दुकानदारों को अपने कर्मचारियों की छंटनी से बचने के लिए उन्हें हर महीने पूरा वेतन देना पड़ रहा है. सरकारी टैक्स: दुकान बंद रहने पर भी दुकानदारों को जीएसटी और अन्य स्थानीय करों का भुगतान समय पर करना ही पड़ता है. व्यापारियों का कहना है कि भले ही वे अपनी दुकान का शटर न उठाएं, लेकिन उनका खर्च एक दिन के लिए भी नहीं रुकता.