1 अगस्त से बदल रहा रसोई गैस, तत्काल टिकट और क्रेडिट कार्ड के नियम; जानें आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर?
आइए जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, जो सीधे आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : July 31, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्लीः 1 अगस्त से आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. नए महीने की शुरुआत के साथ ही रसोई गैस (LPG) सिलेंडरों के दाम, रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली और क्रेडिट कार्ड की सर्विस फीस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके साथ ही, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में CKYC 2.0 फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है, जो आपकी वित्तीय कागजी कार्रवाई को आसान बनाएगा.
इसके अलावा, अगस्त के पहले हफ्ते में ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का बड़ा फैसला आने वाला है, जिसका सीधा असर आपके होम लोन की ईएमआई (EMI) और बैंक एफडी (FD) की ब्याज दरों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, जो सीधे आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं.
रसोई गैस के नियम और सब्सिडी के मानक
सरकारी तेल विपणन कंपनियां 1 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में मासिक बदलाव की घोषणा कर सकती हैं. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और बाजार की स्थितियों के आधार पर घरेलू और व्यावसायिक दोनों सिलेंडरों के दामों में संशोधन हो सकता है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को अपनी एलपीजी सब्सिडी का लाभ बिना किसी रुकावट के पाते रहने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करने की सलाह दी गई है.
सरकार अपनी संशोधित सब्सिडी नीति को जारी रखेगी, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष में पहले चार रिफिल (सिलेंडर भरवाने) के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. इसने पहले की 9 रियायती रिफिल की सीमा की जगह ली है.
जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, वहां सरकार की "एक परिवार, एक कुकिंग गैस" नीति के तहत पात्र परिवारों से एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने की उम्मीद की जा रही है. इस बदलाव को अपनाने वाले उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
सिलेंडर डिलीवरी के लिए डिजिटल बुकिंग और ओटीपी-आधारित डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सत्यापन जारी रहेगा. इसके साथ ही, शहरी ग्राहकों के लिए 25 दिन और ग्रामीण ग्राहकों के लिए 45 दिन का मौजूदा रिफिल लॉक-इन पीरियड (दो सिलेंडरों के बीच का अनिवार्य अंतर) भी लागू रहेगा.
तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव
भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. संशोधित व्यवस्था के तहत, बुकिंग टोकन जारी करने का समय अब तत्काल बुकिंग खुलने के समय के साथ जोड़ दिया जाएगा. पहले यात्रियों को अक्सर दो बार कतार में खड़ा होना पड़ता था. पहली बार टोकन लेने के लिए और दूसरी बार टिकट बुकिंग के लिए. इस कदम से रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ और इंतजार का समय कम होने की उम्मीद है.
क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
कई बैंक 1 अगस्त से अपनी क्रेडिट कार्ड नीतियों में बदलाव कर रहे हैं. इनमें रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम, सालाना मेंटेनेंस चार्ज और अन्य सर्विस फीस में बदलाव शामिल हैं. चूंकि ये बदलाव अलग-अलग बैंकों में भिन्न हैं, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने खर्च और मासिक बिलों पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए बैंक द्वारा जारी नई फीस लिस्ट और नियमों को ध्यान से देख लें.
सीकेवाईसी 2.0 की शुरुआत
बैंकिंग, बीमा (इंश्योरेंस) और म्यूचुअल फंड सेक्टर 1 अगस्त से अपग्रेड किए गए 'सेंट्रल नो योर कस्टमर' यानी सीकेवाईसी 2.0 फ्रेमवर्क को लागू करना शुरू कर देंगे. इस नई व्यवस्था के तहत, वित्तीय संस्थान ग्राहक की डिजिटल सहमति लेने के बाद एक केंद्रीय डेटाबेस से उसकी वेरिफाइड पहचान की जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस अपग्रेड से ग्राहकों को बार-बार केवाईसी के दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे, डिजिटल तरीके से जुड़ना आसान होगा और वित्तीय सेवाओं में सुरक्षा भी बेहतर होगी.
5 अगस्त को आएगा आरबीआई का नीतिगत फैसला
1 अगस्त से होने वाले इन बदलावों के अलावा, शेयर बाजार और लोन लेने वालों की नजर 3 से 5 अगस्त तक होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर टिकी रहेगी. आरबीआई 5 अगस्त को अपने नीतिगत फैसले की घोषणा करेगा.
इस फैसले का सीधा असर होम लोन की ईएमआई, बैंकों की ब्याज दरों और फिक्स्ड डिपॉजिट के मुनाफे पर पड़ेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों और बाजार में नकदी को लेकर क्या रुख अपनाता है.
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