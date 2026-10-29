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1 नवंबर 2026 से बदल रहे हैं ये 10 बड़े नियम, आपकी जेब, मोबाइल और दफ्तर की टाइमिंग पर पड़ेगा सीधा असर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: 1 नवंबर 2026 से देश में आपकी जेब, रसोई, मोबाइल फोन और दफ्तर के कामकाजी घंटों से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. केंद्र सरकार और विभिन्न रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ये नियम सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करेंगे. अगर आप इन नियमों से अनजान रहे, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या आपके जरूरी काम अटक सकते हैं. आइए समझते हैं कि 1 नवंबर से कौन से मुख्य बदलाव लागू होने जा रहे हैं.

1. बैंक खातों में अब 4 नॉमिनी की सुविधा

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अब ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी गई है. अब तक बैंक खातों में केवल एक ही नॉमिनी रखने का नियम था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अब आप अपने सिंगल या जॉइंट बैंक अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे. इससे भविष्य में संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार तय करने में आसानी होगी.

2. क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका (PNB और SBI Card)

अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) या एसबीआई (SBI) का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. PNB ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब हर बार रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने पर ग्राहकों को ₹99 की अतिरिक्त फीस देनी होगी. इसके अलावा कैश विड्रॉल और यूटिलिटी बिल पेमेंट के चार्ज भी रिवाइज किए गए हैं. वहीं, SBI कार्ड धारकों को उनके अनपेड बैलेंस पर 3.75% प्रति माह का भारी ब्याज चुकाना जारी रखना होगा. 3. बिना 6-डिजिट HUID कोड के नहीं बिकेगा सोना

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नए नियमों के तहत अब देश के सभी सर्राफा बाजारों और ज्वेलरी शोरूम्स में केवल वही सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे जिन पर 6 अक्षरों का अल्फ़ान्यूमेरिक 'हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन' (HUID) कोड अंकित होगा. ग्राहक इस कोड की शुद्धता और असलियत को खुद अपने मोबाइल में 'BIS CARE' ऐप के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं. 4. स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 नवंबर से सख्त एंटी-स्पैम और कॉलर आइडेंटिफिकेशन नियम लागू कर रहा है. अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल जैसी कंपनियों के लिए हर आने वाली कॉल पर कॉलर आईडी का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. इसका मकसद बैंकों या बड़ी कंपनियों के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल और फिशिंग मैसेज को रोकना है, ताकि बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम कसी जा सके. 5. एलपीजी सिलेंडर के दाम और अनिवार्य ई-केवाईसी

हर महीने की पहली तारीख की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 नवंबर को भी घरेलू (14.2 किलोग्राम) और कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करेंगी. वैश्विक ऊर्जा बाजार के रुख के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है. इसके अलावा, घरेलू गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को जारी रखने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपना आधार ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है.