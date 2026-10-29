1 नवंबर 2026 से बदल रहे हैं ये 10 बड़े नियम, आपकी जेब, मोबाइल और दफ्तर की टाइमिंग पर पड़ेगा सीधा असर
बैंक नॉमिनी, क्रेडिट कार्ड, टोल पास और दिल्ली में प्रदूषण पाबंदियों सहित 1 नवंबर से बदल रहे हैं देश के बड़े नियम. पढ़ें पूरी खबर
Published : October 29, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: 1 नवंबर 2026 से देश में आपकी जेब, रसोई, मोबाइल फोन और दफ्तर के कामकाजी घंटों से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. केंद्र सरकार और विभिन्न रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ये नियम सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करेंगे. अगर आप इन नियमों से अनजान रहे, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या आपके जरूरी काम अटक सकते हैं. आइए समझते हैं कि 1 नवंबर से कौन से मुख्य बदलाव लागू होने जा रहे हैं.
1. बैंक खातों में अब 4 नॉमिनी की सुविधा
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अब ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी गई है. अब तक बैंक खातों में केवल एक ही नॉमिनी रखने का नियम था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अब आप अपने सिंगल या जॉइंट बैंक अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे. इससे भविष्य में संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार तय करने में आसानी होगी.
2. क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका (PNB और SBI Card)
अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) या एसबीआई (SBI) का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. PNB ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब हर बार रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने पर ग्राहकों को ₹99 की अतिरिक्त फीस देनी होगी. इसके अलावा कैश विड्रॉल और यूटिलिटी बिल पेमेंट के चार्ज भी रिवाइज किए गए हैं. वहीं, SBI कार्ड धारकों को उनके अनपेड बैलेंस पर 3.75% प्रति माह का भारी ब्याज चुकाना जारी रखना होगा.
3. बिना 6-डिजिट HUID कोड के नहीं बिकेगा सोना
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नए नियमों के तहत अब देश के सभी सर्राफा बाजारों और ज्वेलरी शोरूम्स में केवल वही सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे जिन पर 6 अक्षरों का अल्फ़ान्यूमेरिक 'हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन' (HUID) कोड अंकित होगा. ग्राहक इस कोड की शुद्धता और असलियत को खुद अपने मोबाइल में 'BIS CARE' ऐप के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं.
4. स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 नवंबर से सख्त एंटी-स्पैम और कॉलर आइडेंटिफिकेशन नियम लागू कर रहा है. अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल जैसी कंपनियों के लिए हर आने वाली कॉल पर कॉलर आईडी का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. इसका मकसद बैंकों या बड़ी कंपनियों के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल और फिशिंग मैसेज को रोकना है, ताकि बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम कसी जा सके.
5. एलपीजी सिलेंडर के दाम और अनिवार्य ई-केवाईसी
हर महीने की पहली तारीख की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 नवंबर को भी घरेलू (14.2 किलोग्राम) और कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करेंगी. वैश्विक ऊर्जा बाजार के रुख के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है. इसके अलावा, घरेलू गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को जारी रखने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपना आधार ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है.
6. हाईवे के पास रहने वालों को ₹1500 में सालभर का टोल पास
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड Highways ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को बड़ी सौगात दी है. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के तहत, अब निजी गाड़ी मालिकों को सालभर के लिए बेहद किफायती लोकल पास मिलेगा. नगर पालिका सीमा से बाहर के टोल के लिए इसकी कीमत ₹1,500 सालाना और नगर पालिका सीमा के अंदर के टोल के लिए ₹3,000 सालाना होगी, बशर्ते गाड़ी पर एक्टिव फास्टैग (FASTag) लगा हो.
7. दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान: वर्क फ्रॉम होम और गाड़ियों पर बैन
दिल्ली-एनसीआर में ठंड के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से सख्त विंटर एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है.
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS VI डीजल और पेट्रोल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा (केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को छूट मिलेगी).
- प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा ("No PUCC, No Fuel").
- निजी कारों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस को दोगुना कर दिया गया है.
- सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) का आदेश लागू रहेगा, जो 2027 की शुरुआत तक जारी रह सकता है.
8. दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव
सड़कों पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी है. दिल्ली नगर निगम के ऑफिस अब सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के अन्य दफ्तर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे.
9. पेंशनर्स के लिए 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट'
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच अपना सालाना 'लाइफ सर्टिफिकेट' जमा करना अनिवार्य है. यह इस बात का सबूत होता है कि पेंशनर जीवित हैं. इसे बैंक, जीवन प्रमाण पोर्टल या डाकघर की डोरस्टेप सर्विस के जरिए डिजिटली जमा किया जा सकता है. 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है.
10. जीएसटी नियमों में कारोबारियों को राहत
बिजनेस सेक्टर के लिए वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस एक्ट, 2026 की धारा 153 से 155 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अब कंपनियों के लिए जीएसटी क्रेडिट नोट के जरिए बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट को टैक्स वैल्यू से बाहर रखना आसान हो जाएगा. साथ ही, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) के तहत आने वाले कारोबारियों को 90% तक का प्रोविजनल रिफंड तुरंत मिल सकेगा, जिससे छोटे एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलेगी.
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