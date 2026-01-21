ETV Bharat / business

बजट 2026: क्या मध्यम वर्ग की जेब भरेगी ? टैक्स छूट से लेकर सस्ते होम लोन तक, जानें क्या हैं बड़ी उम्मीदें

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा. ऐसे समय में यह बजट आ रहा है, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका की टैरिफ नीतियां और घरेलू स्तर पर मांग को मजबूत करने की जरूरत भारत के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है. सरकार के महत्वाकांक्षी ‘विकसित भारत 2047’ विजन को साकार करने में इस बजट को बेहद निर्णायक माना जा रहा है. बजट से उद्योग जगत, एमएसएमई, किसान, मध्यम वर्ग, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र और आम उपभोक्ता सभी को बड़ी उम्मीदें हैं.

अनुभव-आधारित ट्रैवल और लाइफस्टाइल सेक्टर की उम्मीदें

भारत का ट्रैवल और लाइफस्टाइल सेक्टर तेजी से अनुभव-आधारित (Experience-led) अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. उद्योग जगत का कहना है कि बजट 2026 इस बदलाव को और तेज कर सकता है. ईटी के अनुसार ड्रीमफोक्स की चेयरपर्सन और एमडी लिबेराथा कल्लाट ने कहा, भारत अब केवल उपयोग-आधारित यात्रा से आगे बढ़कर प्रीमियम और अनुभव-आधारित यात्रा की ओर जा रहा है. इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण, हाईवे और स्मार्ट मोबिलिटी में निवेश जरूरी है.

न्यूट्रास्युटिकल सेक्टर की मांग

न्यूट्रास्युटिकल उद्योग खुद को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात हब के रूप में स्थापित करना चाहता है. उद्योग का कहना है कि बजट 2026 में पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को और मजबूत किया जाए. हेल्थकेयर कंपनी से जुड़े हुए एक संचालक के अनुसार, रिसर्च और डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल और एफएसएसएआई के अनुरूप तेज नियामकीय मंजूरी से यह सेक्टर विज्ञान-आधारित प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ सकता है.

रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग की चुनौतियां

भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है. अब चुनौती उत्पादन को बड़े स्तर पर ले जाने की है. रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियां चाहती हैं कि बजट 2026 में निरंतर नीति समर्थन, निर्यात प्रोत्साहन और दीर्घकालिक ऑर्डर पाइपलाइन सुनिश्चित की जाए. एक्सपर्ट का कहना है कि प्रारंभिक उत्पादन से बड़े पैमाने पर उत्पादन के दौरान लागत बढ़ती है और समयसीमा लंबी होती है, ऐसे में सरकारी समर्थन बेहद जरूरी है.

डेयरी उद्योग: किसान और उपभोक्ता दोनों की चिंता

डेयरी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. उद्योग जीएसटी में तर्कसंगत बदलाव, कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी और सस्ता दीर्घकालिक कर्ज चाहता है. ईटी के अनुसार पैकेजिंग, रेफ्रिजरेशन, पशु आहार और पशु चिकित्सा सेवाओं पर जीएसटी कम करने से लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी.

बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र की अपेक्षाएं

बीमा कंपनियां बजट 2026 से दीर्घकालिक बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने वाले कदमों की उम्मीद कर रही हैं. बढ़ती स्वास्थ्य लागत के बीच हेल्थ इंश्योरेंस को सस्ता और सुलभ बनाने की भी मांग है. बजाज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी तरुण चुघ का कहना है कि बीमा उत्पादों में टैक्स समानता और छोटे बीमा प्लान पर स्टांप ड्यूटी में छूट से बीमा पहुंच बढ़ेगी.

उर्वरक और कृषि क्षेत्र

उर्वरक उद्योग सरकार से घरेलू उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सस्ती व समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की नीति की मांग कर रहा है. उर्वरकों की बढ़ती मांग के बीच आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है.

मेडिकल टूरिज्म: वैश्विक अवसर

भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. इस सेक्टर की मांग है कि मेडिकल वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और अंतरराष्ट्रीय मरीजों के लिए स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए.