बेरोजगार महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक मदद दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य की बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना (Sthree Suraksha Yojana) शुरू की है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा देना है, जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है और जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं. अक्टूबर में लॉन्च हुई इस योजना के लिए अब अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग से महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी.

मासिक आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की सहायता दी जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है. इसके लिए केरल सरकार ने सालाना करीब 3,800 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. पेमेंट से पहले लोकल निकाय आवेदन की जांच करेंगे. इसके बाद केरल सोशल सिक्योरिटी पेंशन कंपनी के जरिए पैसा खाते में पहुंचेगा.

उठा सकता है योजना का लाभ

स्त्री सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ स्पष्ट पात्रता शर्तें तय की गई हैं.