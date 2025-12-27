ETV Bharat / business

क्रिसमस के जश्न में 332.62 करोड़ रुपये की शराब पी गए केरलवासी, 4 दिनों में हुई रिकॉर्ड बिक्री

क्रिसमस के दौरान केरल में शराब बिक्री तेज रही. केएसबीसी ने चार दिनों में 332.62 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
तिरुवनंतपुरम: केरल में क्रिसमस के जश्न के दौरान शराब की बिक्री में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है. केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (केएसबीसी) ने बताया कि त्योहारी मौसम के पहले चार दिनों में ही सैकड़ों करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है.

चार दिनों में 332.62 करोड़ रुपये की बिक्री
केएसबीसी के अनुसार, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच राज्य भर में संचालित बीईवीसीओ (BEVCO) शराब दुकानों और गोदामों से कुल 332.62 करोड़ रुपये की शराब बेची गई. यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है. वर्ष 2023 में इसी अवधि के दौरान कुल बिक्री 229.54 करोड़ रुपये रही थी. इस तरह इस साल लगभग 103 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री दर्ज की गई है.

24 दिसंबर को रही सबसे ज्यादा मांग
आंकड़ों से पता चलता है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को शराब की सबसे अधिक बिक्री हुई. इस दिन एक ही दिन में 114.45 करोड़ रुपये की शराब बेची गई. इसके अलावा 23 दिसंबर को 81.34 करोड़ रुपये, 22 दिसंबर को 77.62 करोड़ रुपये और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को 59.21 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई.

त्योहारी मौसम में बढ़ती खपत
केएसबीसी 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि को क्रिसमस और नए साल का त्योहारी मौसम मानता है. इस दौरान राज्य में छुट्टियों, पर्यटन गतिविधियों और सामाजिक समारोहों की वजह से शराब की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है. अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी वही रुझान देखने को मिल रहा है.

नए साल पर और बढ़ सकती है बिक्री
केएसबीसी के अधिकारियों के मुताबिक, नए साल के जश्न के दौरान 30 और 31 दिसंबर को शराब की बिक्री में और अधिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इसे देखते हुए निगम ने दुकानों और गोदामों में अतिरिक्त स्टॉक की व्यवस्था की है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

राजस्व का अहम स्रोत
केरल सरकार के लिए केएसबीसी राज्य के राजस्व का एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है. त्योहारी मौसम में होने वाली शराब बिक्री से राज्य के खजाने को अच्छी आमदनी होती है. हालांकि, सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से समय-समय पर जिम्मेदार और संयमित उपभोग की अपील भी की जाती रही है.

संपादक की पसंद

