क्रिसमस के जश्न में 332.62 करोड़ रुपये की शराब पी गए केरलवासी, 4 दिनों में हुई रिकॉर्ड बिक्री

तिरुवनंतपुरम: केरल में क्रिसमस के जश्न के दौरान शराब की बिक्री में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है. केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (केएसबीसी) ने बताया कि त्योहारी मौसम के पहले चार दिनों में ही सैकड़ों करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है.

चार दिनों में 332.62 करोड़ रुपये की बिक्री

केएसबीसी के अनुसार, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच राज्य भर में संचालित बीईवीसीओ (BEVCO) शराब दुकानों और गोदामों से कुल 332.62 करोड़ रुपये की शराब बेची गई. यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है. वर्ष 2023 में इसी अवधि के दौरान कुल बिक्री 229.54 करोड़ रुपये रही थी. इस तरह इस साल लगभग 103 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री दर्ज की गई है.

24 दिसंबर को रही सबसे ज्यादा मांग

आंकड़ों से पता चलता है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को शराब की सबसे अधिक बिक्री हुई. इस दिन एक ही दिन में 114.45 करोड़ रुपये की शराब बेची गई. इसके अलावा 23 दिसंबर को 81.34 करोड़ रुपये, 22 दिसंबर को 77.62 करोड़ रुपये और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को 59.21 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई.

त्योहारी मौसम में बढ़ती खपत

केएसबीसी 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि को क्रिसमस और नए साल का त्योहारी मौसम मानता है. इस दौरान राज्य में छुट्टियों, पर्यटन गतिविधियों और सामाजिक समारोहों की वजह से शराब की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है. अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी वही रुझान देखने को मिल रहा है.