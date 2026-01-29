केरल बजट 2026: चुनावी साल में 'पिटारा' खुला, पेंशनभोगियों और महिलाओं के लिए भारी सौगात
केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालागोपाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए जन-केंद्रित बजट पेश किया है.
Published : January 29, 2026 at 12:17 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालागोपाल ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया. आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, पिनराई विजयन सरकार का यह छठा बजट पूरी तरह से 'जन-केंद्रित' नजर आया. बजट में समाज के हर वर्ग, विशेषकर पेंशनभोगियों, महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों को साधने की पुरजोर कोशिश की गई है.
पेंशनभोगियों और मानदेय में बड़ी वृद्धि
बजट की सबसे बड़ी घोषणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर रही. वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों की मदद के लिए 14,500 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा. इसके साथ ही, ग्रासरूट स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को खुश करते हुए आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है. आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान है.
शिक्षा और महिला सुरक्षा पर जोर
वित्त मंत्री ने राज्य के छात्रों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का अनावरण किया. बजट में मुख्यमंत्री की 'स्त्री सुरक्षा योजना' के लिए 3,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कला एवं विज्ञान कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त डिग्री शिक्षा की घोषणा की गई है. इसके अलावा, स्कूल रसोइयों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये की वृद्धि और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.
बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण
राज्य के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक 'क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली' (RRTS) के शुरुआती कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं. तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए 150 करोड़ और वन व वन्यजीव संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है.
केंद्र सरकार पर तीखा हमला
अपने बजट भाषण के दौरान बालागोपाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केरल का आर्थिक 'गला घोंट' रही है और राज्य के कर राजस्व में लगातार कटौती की जा रही है. उन्होंने कहा कि "घोर उपेक्षा" के बावजूद केरल ने अपनी प्रगति की गति को बनाए रखा है.
