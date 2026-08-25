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भोजन के नाम पर धतूरा बेचने पर गिरी गाज, Amazon, BigBasket और Swiggy Instamart के फूड लाइसेंस सस्पेंड

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स—अमेजन, बिगबास्केट और स्विगी इंस्टामार्ट —के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंसानी इस्तेमाल और भोजन के रूप में जहरीले धतूरे के फल और बीज बेचने का गंभीर आरोप है.

नियमों का उल्लंघन और जनहित का खतरा

खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, ये कंपनियां FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करके धतूरे को खाद्य पदार्थ के रूप में बेच और विज्ञापित कर रही थीं. अंग्रेजी में 'थॉर्न एप्पल' और तमिल में 'उमथाई' के नाम से जाना जाने वाला धतूरा एक बेहद जहरीला पौधा है. इसके बीजों या फलों का सेवन इंसानी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. जन स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है.

सख्त कानूनी कार्रवाई और पाबंदियां

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत केंद्रीय और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन कंपनियों और इनसे जुड़े विक्रेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं: