संचार मंत्री सिंधिया ने डाक विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा की, राजस्व लक्ष्य पूरा करने पर जोर

मंत्री ने आगे कहा, "इस वर्ष कुल राजस्व के 50% लक्ष्य के मुकाबले, हमने अब तक 38% हासिल कर लिया है, और वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 50% पर पहुंच जाना चाहिए था; इस मामले में हम उस लक्ष्य से लगभग 12% पीछे हैं." हालाँकि, उन्होंने कहा कि अर्धवार्षिक परिणाम पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक परिणामों से काफी बेहतर रहे, जो डाक विभाग और उसके व्यावसायिक प्रदर्शन में निरंतर सुधार का संकेत देता है.

तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए, सिंधिया ने संकेत दिया कि डाक विभाग ने दूसरी तिमाही में 3,324 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो 4,200 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य का 80% होने का अनुमान है. उन्होंने फिलहाल प्रदर्शन को "मजबूत" बताया. साथ ही यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 18,000 करोड़ रुपये के समग्र राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए, शेष वर्ष में और अधिक काम करने की जरूरत है.

नई दिल्ली: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को दूसरी तिमाही में संचार मंत्रालय के भारतीय डाक विभाग की समीक्षा की और विभाग को अपनी वार्षिक योजना 2025-26 के तहत राजस्व, परिचालन दक्षता और व्यावसायिक नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा. यह समीक्षा विभाग की वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 के दौरान हुई, जिसमें प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए देश भर के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPMGs) एकत्रित हुए.

साल के मध्य तक विभाग द्वारा लगभग 8,600 करोड़ रुपये एकत्रित किये जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक यह लगभग 7,000 करोड़ रुपये या वार्षिक लक्ष्य का लगभग 40 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका है.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का सम्मान

डाक मंडलों में, दिल्ली और तेलंगाना ने क्रमशः 149 प्रतिशत और 112 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अपने तिमाही लक्ष्यों को पार करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. सिंधिया ने कहा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अगर सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाए तो विभाग बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखता है. साथ ही, उन्होंने ओडिशा, केरल, बिहार और तमिलनाडु सहित 12 कम प्रदर्शन करने वाले मंडलों में "लक्षित हस्तक्षेप" की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और उनसे कमियों की पहचान करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के सफल मॉडलों को अपनाने का आग्रह किया.

विकास के लिए केंद्रित क्षेत्र

सिंधिया ने आगामी तिमाहियों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया, जिसमें पार्सल और डाक को राजस्व के प्रमुख स्रोत बताया गया. उन्होंने कहा, "पार्सल और डाक का कुल राजस्व में कम से कम 75 प्रतिशत योगदान होना चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि उपभोक्ता ऋण सुविधा (सीसीएल) और डाक जीवन बीमा (पीएलआई) जैसे उभरते प्रोडक्ट विभाग के आय स्रोतों में विविधता लाने में मदद करेंगे.

आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा पर जोर

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि डाक विभाग एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण, स्वचालन और प्रतिस्पर्धा को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के बराबर लाना है. उन्होंने कहा, "हम क्रमिक सुधारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं; हम एक बड़े बदलाव के लिए तैयारी कर रहे हैं." मंत्री के अनुसार, भारतीय डाक की मुख्यालय टीमें डाक और लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण में वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए पहले ही कई देशों का दौरा कर चुकी हैं. उन्होंने आगे कहा कि विभाग जल्द ही निजी क्षेत्र के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बेंचमार्किंग अपनाएगा और नवाचार एवं प्रदर्शन-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करेगा.

लॉजिस्टिक्स में भारतीय डाक की भूमिका को मजबूत करना

व्यापक दृष्टिकोण के तहत, बैठक में बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) साझेदारी और तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स एवं ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय डाक की उपस्थिति के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. सिंधिया ने कहा कि विभाग खुद को एक प्रीमियम लॉजिस्टिक्स और नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहा है, जो देश भर में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए निजी वितरण नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "डाक विभाग केवल एक विरासत संस्थान नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक, गतिशील उद्यम के रूप में विकसित हो रहा है जिसे नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा."

