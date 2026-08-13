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भारत के निर्यात में भारी उछाल, जुलाई में कुल एक्सपोर्ट 13.3% बढ़कर $80 अरब के पार

नई दिल्ली: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक बेहद राहत भरी खबर आई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत के कुल वस्तु और सेवा निर्यात में शानदार डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है. इस महीने देश का कुल निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13.31 प्रतिशत बढ़कर 80.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. पिछले साल जुलाई 2025 में यह आंकड़ा लगभग 70.72 अरब डॉलर था.

आयात और व्यापार घाटे की स्थिति

निर्यात में आई इस तेजी के साथ-साथ देश के आयात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 के दौरान कुल व्यापारिक और सेवा आयात 15.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 95.16 अरब डॉलर रहा, जो जुलाई 2025 में 82.16 अरब डॉलर था. आयात की रफ्तार निर्यात से अधिक होने के कारण देश का कुल व्यापार घाटा बढ़कर 15.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी महीने 11.43 अरब डॉलर था.

मर्चेंडाइज और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

अगर अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें, तो जुलाई में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात बढ़कर 44.24 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल जुलाई में 36.98 अरब डॉलर था. वहीं, जुलाई 2026 में सेवाओं का अनुमानित निर्यात 35.89 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल यह 33.74 अरब डॉलर दर्ज किया गया था. सेवाओं के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है, क्योंकि सेवाओं का आयात केवल 18.94 अरब डॉलर रहा, जिससे इस क्षेत्र में 16.95 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिला.