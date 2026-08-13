भारत के निर्यात में भारी उछाल, जुलाई में कुल एक्सपोर्ट 13.3% बढ़कर $80 अरब के पार
जुलाई में भारत का निर्यात 13.31% बढ़कर 80.14 अरब डॉलर पहुंचा; इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों में भारी उछाल से व्यापार को मिली मजबूती
Published : August 13, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक बेहद राहत भरी खबर आई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत के कुल वस्तु और सेवा निर्यात में शानदार डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है. इस महीने देश का कुल निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13.31 प्रतिशत बढ़कर 80.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. पिछले साल जुलाई 2025 में यह आंकड़ा लगभग 70.72 अरब डॉलर था.
आयात और व्यापार घाटे की स्थिति
निर्यात में आई इस तेजी के साथ-साथ देश के आयात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 के दौरान कुल व्यापारिक और सेवा आयात 15.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 95.16 अरब डॉलर रहा, जो जुलाई 2025 में 82.16 अरब डॉलर था. आयात की रफ्तार निर्यात से अधिक होने के कारण देश का कुल व्यापार घाटा बढ़कर 15.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी महीने 11.43 अरब डॉलर था.
मर्चेंडाइज और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन
अगर अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें, तो जुलाई में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात बढ़कर 44.24 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल जुलाई में 36.98 अरब डॉलर था. वहीं, जुलाई 2026 में सेवाओं का अनुमानित निर्यात 35.89 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल यह 33.74 अरब डॉलर दर्ज किया गया था. सेवाओं के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है, क्योंकि सेवाओं का आयात केवल 18.94 अरब डॉलर रहा, जिससे इस क्षेत्र में 16.95 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिला.
किन क्षेत्रों ने दिखाई सबसे ज्यादा रफ्तार?
इस महीने निर्यात को रफ्तार देने में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों और इंजीनियरिंग गुड्स का बड़ा योगदान रहा.
- पेट्रोलियम उत्पाद: इस सेक्टर के निर्यात में 67.64 प्रतिशत का भारी उछाल आया और यह 6.92 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
- इलेक्ट्रॉनिक सामान: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 57.4 प्रतिशत बढ़कर 5.92 अरब डॉलर रहा.
- इंजीनियरिंग गुड्स: इस सेगमेंट ने सबसे बड़ा योगदान देते हुए 17.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12.24 अरब डॉलर का आंकड़ा छुआ.
- केमिकल्स और टेक्सटाइल: ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का निर्यात 14.39 प्रतिशत बढ़कर 2.8 अरब डॉलर रहा, जबकि कपास, सूती धागे और हथकरघा सहित कपड़ा क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और यह 1.02 अरब डॉलर दर्ज हुआ.
सालाना संचयी आंकड़े (अप्रैल-जुलाई 2026)
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) की बात करें, तो देश का कुल निर्यात 13.16 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ 316.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 279.63 अरब डॉलर था. इस अवधि में कुल मर्चेंडाइज निर्यात 173.78 अरब डॉलर दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्यात की यही रफ्तार बनी रही, तो भारत चालू वित्त वर्ष में अपने दीर्घकालिक व्यापार लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेगा.
यह भी पढ़ें- MG Majestor SUV की कीमत में हुआ इजाफा, 1.50 लाख रुपये महंगी हुई यह कार