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जुलाई में GST कलेक्शन ₹2.11 लाख करोड़ के पार, आयात में बंपर उछाल

नई दिल्ली: देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई 2026 में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के साथ 2.11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. सरकार द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. पिछले वर्ष जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 1.83 लाख करोड़ रुपये था. विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधियों और आयात में वृद्धि के कारण जीएसटी राजस्व में यह तेजी देखने को मिली है.

घरेलू और आयात से राजस्व में बढ़ोतरी

जीएसटी विभाग के अनुसार घरेलू सकल जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 1.31 लाख करोड़ रुपये था. वहीं आयात से मिलने वाले जीएसटी राजस्व में 28.8 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई. यह संग्रह जुलाई 2025 के 51,626 करोड़ रुपये से बढ़कर जुलाई 2026 में 66,511 करोड़ रुपये पहुंच गया. इससे स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार और आयात गतिविधियों में मजबूती का सीधा असर कर संग्रह पर पड़ा है.

शुद्ध राजस्व और रिफंड में भी वृद्धि

रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये रहा. घरेलू शुद्ध राजस्व 10.5 प्रतिशत बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि सीमा शुल्क से संबंधित शुद्ध जीएसटी संग्रह 30.3 प्रतिशत बढ़कर 54,223 करोड़ रुपये पहुंच गया. जुलाई के दौरान कुल जीएसटी रिफंड 13.1 प्रतिशत बढ़कर 29,968 करोड़ रुपये रहा. घरेलू रिफंड 17,680 करोड़ रुपये और आईसीईगेट (ICEGATE) के माध्यम से निर्यात से जुड़े रिफंड 12,288 करोड़ रुपये दर्ज किए गए.

वित्त वर्ष के पहले चार महीने रहे सकारात्मक

अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 8.43 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 7.66 लाख करोड़ रुपये था. वहीं शुद्ध जीएसटी राजस्व 9.2 प्रतिशत बढ़कर 7.21 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इससे संकेत मिलता है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में कर संग्रह लगातार मजबूत बना हुआ है.