LPG Price Cut: कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ ₹183.50 सस्ता, जानें आपके शहर में आज का नया रेट
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹183.50 सस्ता हुआ, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, घरेलू रसोई गैस की कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं.
Published : July 1, 2026 at 9:19 AM IST
नई दिल्ली: देशभर के व्यापारियों, होटल मालिकों और कैटरर्स के लिए जुलाई का पहला दिन एक बड़ी राहत लेकर आया है. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹183.50 की भारी कटौती करने का ऐलान किया है. हालांकि, आम जनता और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की कोई खबर नहीं है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम अपने पुराने स्तर पर ही स्थिर हैं.
कमर्शियल गैस की नई कीमतें
इस नई कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3,113.50 से घटकर अब ₹2,930 हो गई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव और वैश्विक एलपीजी बेंचमार्क के आधार पर अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तरह की कटौती दर्ज की गई है. इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा चलाने वाले और शादी-ब्याह के सीजन में कैटरिंग सर्विस देने वाले छोटे-बड़े कारोबारियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी. इससे बाजार में खाने-पीने की चीजों की लागत में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रहने का कारण
एक तरफ जहां कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को राहत मिली है, वहीं घरेलू रसोई गैस की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अभी भी ₹942, मुंबई में ₹941.50, कोलकाता में ₹968 और चेन्नई में ₹957.50 की दर पर बिक रहा है. हैदराबाद में इसके दाम ₹994 और पटना में ₹1,031.50 पर बने हुए हैं.
सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस' में भारी बढ़ोतरी होने के कारण भारत के लिए गैस आयात की लागत काफी बढ़ गई थी. इसके बावजूद, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को वैश्विक ऊर्जा संकट और महंगाई के झटके से बचाने के लिए घरेलू कीमतों को नहीं बढ़ाया है. इस वजह से सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू गैस की बिक्री पर घाटा भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन वे आम नागरिकों पर इसका बोझ नहीं डाल रही हैं.
पिछले दो महीनों का ट्रेंड
यह कटौती पिछले दो महीनों से लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद आई है. जून के महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹42 की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत ₹3,113.50 पहुंच गई थी. वहीं, मई के महीने में इसमें ₹993 की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसने व्यापारिक क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी थीं. जुलाई की यह कटौती पिछले घाटे के मुकाबले थोड़ी कम जरूर है, लेकिन मौजूदा कारोबारी माहौल के लिए इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
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