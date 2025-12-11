विदेशी बैंक JPMorgan भारत में फिर से विस्तार की ओर, पुणे में होगी चौथी शाखा
JPMorgan को RBI से पुणे में चौथी शाखा खोलने की मंजूरी मिली, कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकिंग और टर्म लेंडिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगा.
Published : December 11, 2025 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: वॉल स्ट्रीट की दिग्गज बैंकिंग कंपनी JPMorgan Chase & Co. भारत में लगभग एक दशक बाद नई शाखा खोलने जा रही है. यह कदम बैंक के तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की रणनीति को दर्शाता है.
जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, JPMorgan को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पुणे में अपनी चौथी शाखा खोलने के लिए इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है. पुणे, मुंबई के नजदीक स्थित है और बैंक की यह शाखा मुख्य रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों को समर्पित होगी. इस शाखा के माध्यम से JPMorgan कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लेन-देन बैंकिंग से लेकर टर्म लेंडिंग तक की पूरी श्रृंखला की सेवाएं प्रदान करेगा.
JPMorgan के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी को नियामक से इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है. RBI ने तुरंत इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी.
विदेशी बैंक तेजी से भारत में विस्तार करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसके पीछे कारण हैं देश की तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत क्रेडिट डिमांड और बढ़ती कॉर्पोरेट गतिविधियां. साथ ही, भारत का स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल वैश्विक बैंकिंग संस्थाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाता है.
JPMorgan को भारत में शाखाएं खोलने की पिछली मंजूरी 2016 में मिली थी, जब बैंक को तीन स्थानों पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई थी. उसके बाद से, JPMorgan ने देश में अपने कमर्शियल बैंकिंग संचालन का विस्तार किया और घरेलू मिड-कैप कंपनियों की सेवाएं देने के लिए नई सुविधा शुरू की. बैंक की वेबसाइट के अनुसार, इसका भारत में ऑपरेशन एसेट मैनेजमेंट से लेकर इनवेस्टमेंट बैंकिंग तक फैला हुआ है.
विशेषज्ञों का कहना है कि JPMorgan का यह कदम न केवल उसके भारत में व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत होगा. भारत में कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार विदेशी बैंक इसे एक महत्वपूर्ण बाजार मानते हैं.
इस नई शाखा के खुलने से JPMorgan को भारतीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलेगी और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वह भारत में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और सुदृढ़ कर सकेगा.
यह भी पढ़ें- US Fed Rate Cut के बाद भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव, सेंसेक्स–निफ्टी में हल्की गिरावट