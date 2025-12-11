ETV Bharat / business

विदेशी बैंक JPMorgan भारत में फिर से विस्तार की ओर, पुणे में होगी चौथी शाखा

जेपी मॉर्गन लगभग एक दशक में भारत में अपनी पहली नई ब्रांच खोलने के लिए तैयार है ( ani )

नई दिल्ली: वॉल स्ट्रीट की दिग्गज बैंकिंग कंपनी JPMorgan Chase & Co. भारत में लगभग एक दशक बाद नई शाखा खोलने जा रही है. यह कदम बैंक के तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की रणनीति को दर्शाता है. जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, JPMorgan को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पुणे में अपनी चौथी शाखा खोलने के लिए इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है. पुणे, मुंबई के नजदीक स्थित है और बैंक की यह शाखा मुख्य रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों को समर्पित होगी. इस शाखा के माध्यम से JPMorgan कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लेन-देन बैंकिंग से लेकर टर्म लेंडिंग तक की पूरी श्रृंखला की सेवाएं प्रदान करेगा. JPMorgan के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी को नियामक से इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है. RBI ने तुरंत इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी. विदेशी बैंक तेजी से भारत में विस्तार करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसके पीछे कारण हैं देश की तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत क्रेडिट डिमांड और बढ़ती कॉर्पोरेट गतिविधियां. साथ ही, भारत का स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल वैश्विक बैंकिंग संस्थाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाता है.