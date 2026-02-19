ETV Bharat / business

रिलायंस और जियो अगले 7 साल में AI पर करेंगे ₹10 लाख करोड़ का निवेश: मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ( PTI )

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' से बड़ी घोषणा की है. उन्होंने अगले सात वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का एलान किया है. इस निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत को 'इंटरनेट युग' से निकालकर 'इंटेलिजेंस युग' में ले जाना है. जियो का नया अवतार: 'जियो इंटेलिजेंस'

अंबानी ने साफ किया कि जिस तरह जियो ने 2016 में सस्ता डेटा देकर मोबाइल क्रांति की थी, उसी तरह अब 'जियो इंटेलिजेंस' के जरिए एआई (AI) को हर भारतीय की पहुंच में लाया जाएगा. उन्होंने कहा, "दुनिया आज एआई के मामले में दो रास्तों पर खड़ी है—एक रास्ता महंगे और नियंत्रित डेटा का है, जबकि दूसरा रास्ता किफायती और सुलभ एआई का है. हम दूसरे रास्ते को चुन रहे हैं." जामनगर बनेगा एआई का केंद्र

इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा. रिलायंस गुजरात के जामनगर में 1 गीगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर बनाएगा. खास बात यह है कि यह पूरा सेंटर रिलायंस की अपनी ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) से संचालित होगा, जिससे एआई कंप्यूटिंग की लागत को न्यूनतम रखा जा सकेगा.