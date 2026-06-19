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Jio अब आसमान से जोड़ेगा भारत, आकाश अंबानी ने किया स्वदेशी सैटेलाइट नेटवर्क का एलान

जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ( RIL YOUTUBE/Screengrab )

हैदराबाद: रिलायंस जियो अब जमीन के बाद आसमान से भी भारत को जोड़ने की तैयारी कर रहा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि जियो भारत के सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए खुद का स्वदेशी लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन (उपग्रह समूह) विकसित करने पर विचार कर रहा है. विदेशी कंपनियों को सीधी चुनौती

वर्तमान में सैटेलाइट कम्युनिकेशन (Satcom) क्षेत्र में एलन मस्क की 'स्टारलिंक' और फ्रांस की 'यूटेलसैट' जैसी विदेशी कंपनियों का दबदबा है. आकाश अंबानी के इस कदम से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा, "जियो ने भारत को जमीन पर जोड़ा. अब हमें भारत को आसमान से जोड़ना होगा." दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने का लक्ष्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के उन हिस्सों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहां पारंपरिक टेलीकॉम फाइबर नेटवर्क बिछाना बेहद मुश्किल या असंभव है. इसमें शामिल हैं: दूरदराज के गांव: जहां आज भी डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी है.

जहां आज भी डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी है. द्वीपीय समुदाय: मुख्य भूमि से कटे हुए टापू और द्वीप.

मुख्य भूमि से कटे हुए टापू और द्वीप. सीमावर्ती चौकियां: देश की सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए.