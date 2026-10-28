Jio IPO Listing: जियो प्लेटफॉर्म्स की ₹1,358 पर लिस्टिंग; मार्केट कैप ₹12.50 लाख करोड़ के पार
एक लॉट पर निवेशकों को पहले दिन 2868 रुपये का मुनाफा मिला. लिस्टिंग के साथ ही देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी जियो.
Published : October 28, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 11:42 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जिसका इंतजार करोड़ों निवेशकों को था. रिलायंस समूह की दिग्गज डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों ने स्टॉक एक्सचेंज पर धमाकेदार पारी की शुरुआत कर दी है. देश के अब तक के सबसे बड़े ₹30,200 करोड़ के इस मेगा आईपीओ ने लिस्ट होते ही निवेशकों की झोली भर दी है. जिन निवेशकों को इस आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे, उन्हें पहले ही दिन जोरदार मुनाफा हाथ लगा है.
₹1,358 पर लिस्टिंग, एक लॉट पर ₹2,868 की कमाई
कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए ₹1,119 का अपर प्राइस बैंड तय किया था. बुधवार को जब बाजार खुला, तो जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 21.35 फीसदी के शानदार प्रीमियम के साथ ₹1,358 पर लिस्ट हुआ. यानी निवेशकों को हर एक शेयर पर सीधे ₹239 का तगड़ा फायदा मिला है. इस आईपीओ का लॉट साइज 12 शेयरों का था. इस हिसाब से देखें तो जिन निवेशकों को एक लॉट भी अलॉट हुआ था, उन्हें लिस्टिंग के साथ ही ₹2,868 का सीधा मुनाफा हो गया है. यह लिस्टिंग ठीक वैसी ही रही, जैसा अनौपचारिक ग्रे मार्केट (GMP) के ₹247 के प्रीमियम से अनुमान लगाया जा रहा था.
भारती एयरटेल को पछाड़कर नंबर-2 की कुर्सी पर कब्जा
इस मजबूत लिस्टिंग के साथ ही भारतीय शेयर बाजार के समीकरण भी बदल गए हैं. जियो प्लेटफॉर्म्स अब अपनी पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल यानी मूल्यवान कंपनी बन गई है. लिस्टिंग के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब ₹12.61 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. इस उछाल से भारती एयरटेल लिमिटेड अब खिसक कर तीसरे पायदान पर आ गई है, जिसका मार्केट कैप बीते सत्र में ₹12.35 लाख करोड़ के करीब था.
सब्सक्रिप्शन और बोलियों में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड
जियो प्लेटफॉर्म्स का यह आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर के बीच बोली लगाने के लिए खुला था. कंपनी ने ₹1,065 से ₹1,119 के प्राइस रेंज में 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर पेश किए थे. खास बात यह है कि इस बड़े इश्यू में कोई भी ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल नहीं था, यानी पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा. सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ ने देश के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. इसे कुल मिलाकर 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसमें करीब 1.4 करोड़ आवेदन आए और ₹4.9 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगीं. इस मांग में सबसे बड़ी भूमिका संस्थागत निवेशकों (QIB) की रही, जिनका हिस्सा 70.55 गुना से अधिक भरा गया था.
महज 95 मिनट में फुल हुआ था देश का सबसे बड़ा IPO
मुंबई में आयोजित लिस्टिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि निवेशकों का रिस्पॉन्स उम्मीदों से कहीं बढ़कर रहा है. उन्होंने बताया, "यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, जो लॉन्च होने के महज 95 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. भारतीय बाजार के इतिहास में यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार है." उन्होंने भरोसा दिलाया कि कंपनी अपने नए शेयरधारकों के विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरेगी और ग्राहकों के लिए बड़ी वैल्यू क्रिएट करके निवेशकों की संपत्ति को बढ़ाती रहेगी.
Speech by Shri Akash Ambani, Managing Director, Jio Platforms Limited, at the listing ceremony of JPL IPO https://t.co/taWTUU7Zbv— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 28, 2026
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