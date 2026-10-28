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Jio IPO Listing: जियो प्लेटफॉर्म्स की ₹1,358 पर लिस्टिंग; मार्केट कैप ₹12.50 लाख करोड़ के पार

जियो प्लेटफॉर्म्स की ₹1,358 पर लिस्टिंग, मार्केट कैप ₹12.5 लाख करोड़ के पार ( ani )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जिसका इंतजार करोड़ों निवेशकों को था. रिलायंस समूह की दिग्गज डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों ने स्टॉक एक्सचेंज पर धमाकेदार पारी की शुरुआत कर दी है. देश के अब तक के सबसे बड़े ₹30,200 करोड़ के इस मेगा आईपीओ ने लिस्ट होते ही निवेशकों की झोली भर दी है. जिन निवेशकों को इस आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे, उन्हें पहले ही दिन जोरदार मुनाफा हाथ लगा है.

₹1,358 पर लिस्टिंग, एक लॉट पर ₹2,868 की कमाई

कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए ₹1,119 का अपर प्राइस बैंड तय किया था. बुधवार को जब बाजार खुला, तो जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 21.35 फीसदी के शानदार प्रीमियम के साथ ₹1,358 पर लिस्ट हुआ. यानी निवेशकों को हर एक शेयर पर सीधे ₹239 का तगड़ा फायदा मिला है. इस आईपीओ का लॉट साइज 12 शेयरों का था. इस हिसाब से देखें तो जिन निवेशकों को एक लॉट भी अलॉट हुआ था, उन्हें लिस्टिंग के साथ ही ₹2,868 का सीधा मुनाफा हो गया है. यह लिस्टिंग ठीक वैसी ही रही, जैसा अनौपचारिक ग्रे मार्केट (GMP) के ₹247 के प्रीमियम से अनुमान लगाया जा रहा था.

भारती एयरटेल को पछाड़कर नंबर-2 की कुर्सी पर कब्जा

इस मजबूत लिस्टिंग के साथ ही भारतीय शेयर बाजार के समीकरण भी बदल गए हैं. जियो प्लेटफॉर्म्स अब अपनी पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल यानी मूल्यवान कंपनी बन गई है. लिस्टिंग के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब ₹12.61 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. इस उछाल से भारती एयरटेल लिमिटेड अब खिसक कर तीसरे पायदान पर आ गई है, जिसका मार्केट कैप बीते सत्र में ₹12.35 लाख करोड़ के करीब था.