21 अक्टूबर से खुलेगा जियो का IPO: निवेश से पहले जान लें रिलायंस शेयरधारकों को कैसे मिलेगा बंपर फायदा?
निवेशक 21 से 23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे और एंकर निवेशकों के लिए बोली 19 अक्टूबर को होगी.
Published : October 15, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सब्सिडियरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है. कंपनी ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक तौर पर अपने प्रस्तावित आईपीओ का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है. इस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन बुधवार, 21 अक्टूबर से शुरू होकर शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. वहीं, बड़े और एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख सोमवार, 19 अक्टूबर तय की गई है.
जियो आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखें
- एंकर निवेशकों के लिए बोली: 19 अक्टूबर 2026
- आईपीओ खुलने की तारीख: 21 अक्टूबर 2026
- आईपीओ बंद होने की तारीख: 23 अक्टूबर 2026
₹1,065 से ₹1,119 का प्राइस बैंड तय
जियो के आईपीओ की प्राइस बैंड डिटेल्स भी पूरी तरह सामने आ गई हैं. कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है. इसका मतलब है कि निवेशकों को एक शेयर के लिए कम से कम ₹1,065 और अधिकतम ₹1,119 खर्च करने होंगे. कंपनी इस सार्वजनिक निर्गम में 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्लान कर रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ के बाद जियो की कुल वैल्यूएशन करीब 10.3 लाख करोड़ रुपये रहने का लक्ष्य रखा गया है.
शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन
इस मेगा आईपीओ में पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए भी विशेष रिजर्वेशन रखा गया है. दाखिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार, पात्र शेयरधारकों के लिए ₹2,500 करोड़ तक के शेयर रिजर्व होंगे. इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी ₹500 करोड़ तक का रिजर्वेशन सुरक्षित रखा गया है.
Reliance Industries Limited has announced that Jio Platforms Limited (JPL), its subsidiary, has filed the Red Herring Prospectus (RHP) with the Registrar of Companies, Gujarat, at Ahmedabad, for its proposed Initial Public Offering (IPO). https://t.co/JxFFt9PT59— ANI (@ANI) October 14, 2026
कर्ज चुकाने में होगा फंड का इस्तेमाल
संरचना के लिहाज से जियो के इस आईपीओ में पूरी तरह से नए शेयर जारी किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस सार्वजनिक निर्गम से जुटाई गई रकम का मुख्य इस्तेमाल टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी कंपनी 'रिलायंस जियो इन्फोकॉम' (RJIL) के बकाये कर्ज को चुकाने और कंपनी की सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है.
ग्रे मार्केट में धमाकेदार क्रेज, जीएमपी ₹220 के पारआईपीओ के बाजार में औपचारिक रूप से खुलने से पहले ही निवेशकों के बीच इसे लेकर भारी दिलचस्पी और उत्साह बना हुआ है. ग्रे मार्केट में इसका असर साफ देखा जा सकता है, जहां कंपनी का प्रीमियम ₹200 के स्तर को पार कर गया है. आज 14 अक्टूबर को 'आईपीओ वॉच' के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जियो के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹220 पर चल रहा है, जो इसकी शेयर बाजार में एक मजबूत और सफल लिस्टिंग का संकेत दे रहा है.
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं.
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