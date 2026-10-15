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21 अक्टूबर से खुलेगा जियो का IPO: निवेश से पहले जान लें रिलायंस शेयरधारकों को कैसे मिलेगा बंपर फायदा?

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सब्सिडियरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है. कंपनी ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक तौर पर अपने प्रस्तावित आईपीओ का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है. इस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन बुधवार, 21 अक्टूबर से शुरू होकर शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. वहीं, बड़े और एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख सोमवार, 19 अक्टूबर तय की गई है.

जियो आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखें

एंकर निवेशकों के लिए बोली: 19 अक्टूबर 2026

आईपीओ खुलने की तारीख: 21 अक्टूबर 2026

आईपीओ बंद होने की तारीख: 23 अक्टूबर 2026 ₹1,065 से ₹1,119 का प्राइस बैंड तय

जियो के आईपीओ की प्राइस बैंड डिटेल्स भी पूरी तरह सामने आ गई हैं. कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है. इसका मतलब है कि निवेशकों को एक शेयर के लिए कम से कम ₹1,065 और अधिकतम ₹1,119 खर्च करने होंगे. कंपनी इस सार्वजनिक निर्गम में 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्लान कर रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ के बाद जियो की कुल वैल्यूएशन करीब 10.3 लाख करोड़ रुपये रहने का लक्ष्य रखा गया है. शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन

इस मेगा आईपीओ में पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए भी विशेष रिजर्वेशन रखा गया है. दाखिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार, पात्र शेयरधारकों के लिए ₹2,500 करोड़ तक के शेयर रिजर्व होंगे. इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी ₹500 करोड़ तक का रिजर्वेशन सुरक्षित रखा गया है.