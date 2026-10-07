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Jio IPO लॉन्च डेट और प्राइस बैंड से लेकर लेटेस्ट GMP तक, जानें सब कुछ

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की डिजिटल और टेलीकॉम शाखा, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (JPL) अपना बहुप्रतीक्षित आईपीओ लाने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, यह पब्लिक इश्यू 21 अक्टूबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है. करीब 3.8 अरब डॉलर के इस बड़े इश्यू के साथ यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने के लिए तैयार है.

कंपनी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना अंतिम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल कर सकती है. सेबी से कंपनी को 28 अगस्त को ही मंजूरी मिल चुकी है.

आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखें (संभावित) बाजार के जानकारों और पीटीआई के अनुसार, आईपीओ का पूरा शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहने की उम्मीद है

मूल्यांकन और शेयर की कीमत

जियो प्लेटफॉर्म्स इस आईपीओ के जरिए करीब 143 से 146 अरब डॉलर (₹12 लाख करोड़ से अधिक) के एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर लिस्ट होने का लक्ष्य रख रही है. ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक, इस आईपीओ के तहत 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. यह कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 2.9 प्रतिशत हिस्सा होगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसका संभावित प्राइस बैंड ₹1,150 से ₹1,220 प्रति शेयर के बीच रहने का अनुमान है.

फंड का उपयोग और रिलायंस शेयरधारकों को फायदा

इस आईपीओ से जुटने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा (लगभग ₹27,500 करोड़) जियो प्लेटफॉर्म्स की मुख्य टेलीकॉम इकाई, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कर्ज को चुकाने में किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयरधारकों के लिए इस आईपीओ में 10% तक का कोटा आरक्षित किया जा सकता है, जिससे खुदरा निवेशकों में इसे लेकर भारी उत्साह है.

जियो प्लेटफॉर्म्स की बाजार में मजबूत पकड़

वित्तीय वर्ष 2025-2026 (FY26) में जियो प्लेटफॉर्म्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

सालाना राजस्व: 14.5% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,46,885 करोड़ रहा.

14.5% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,46,885 करोड़ रहा. शुद्ध लाभ: 15% की मजबूती के साथ ₹30,053 करोड़ दर्ज किया गया.

15% की मजबूती के साथ ₹30,053 करोड़ दर्ज किया गया. यूजर बेस: मोबाइल बाजार में 39.29% हिस्सेदारी के साथ 50.6 करोड़ और ब्रॉडबैंड में 32.89% हिस्सेदारी के साथ इसके 15.79 करोड़ ग्राहक हैं.

मोबाइल बाजार में 39.29% हिस्सेदारी के साथ 50.6 करोड़ और ब्रॉडबैंड में 32.89% हिस्सेदारी के साथ इसके 15.79 करोड़ ग्राहक हैं. 5G नेटवर्क: चीन के बाहर जियो के पास 26.85 करोड़ ग्राहकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क है.

यह साल 2008 के बाद से रिलायंस ग्रुप का पहला और उनके कंज्यूमर बिजनेस का अब तक का पहला पब्लिक इश्यू है, जिस पर वैश्विक निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है.

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