Reliance Jio IPO: क्या आपने लगाया पैसा? पहले ही दिन टूट पड़े निवेशक, QIB हिस्सा 7 गुना से ज्यादा भरा
जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का आईपीओ पहले ही दिन 2.5 गुना सब्सक्राइब होकर पूरी तरह भर गया. संस्थागत निवेशकों ने सबसे ज्यादा बोलियां लगाईं।
Published : October 21, 2026 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े आईपीओ ‘जियो प्लेटफॉर्म्स’ ने बाजार में आते ही नया इतिहास रच दिया है. बुधवार 21 अक्टूबर को आईपीओ खुलने के पहले ही दिन निवेशकों ने इस पर जमकर पैसा बरसाया. महज कुछ ही घंटों में यह मेगा आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. दोपहर सवा तीन बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, यह आईपीओ कुल मिलाकर 2.5 गुना भरा जा चुका है.
बाजार के जानकारों का कहना है कि यह भारत के इतिहास में किसी भी बड़े आईपीओ को मिलने वाली सबसे तेज रफ्तार है, जहां शुरुआती 100 मिनट के भीतर ही यह 1x (यानी 100%) पार कर गया. बीएसई (BSE) के आंकड़ों के अनुसार, कुल 19.75 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले निवेशकों ने 49.56 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगा दी हैं.
संस्थागत निवेशकों (QIBs) का धमाकेदार रिस्पॉन्स
इस 30,213 करोड़ रुपये के महा-इश्यू को सबसे बड़ा सहारा बड़े संस्थागत निवेशकों से मिला है.
- क्यूआईबी (QIB) कैटेगरी: दोपहर 3:15 बजे तक रिकॉर्ड 7.46 गुना सब्सक्राइब हो चुकी थी.
- एनआईआई (NII) कैटेगरी: गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.32 गुना भरा.
- रिटेल निवेशक: आम छोटे निवेशकों ने फिलहाल सधे हुए कदम बढ़ाए हैं और यह हिस्सा 60 फीसदी तक भरा है.
- शेयरहोल्डर और कर्मचारी कोटा: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के मौजूदा शेयरधारकों के लिए रिजर्व कोटा 1.16 गुना भर चुका है, जबकि कर्मचारियों का हिस्सा भी पूरी तरह बुक हो गया है.
एंकर इनवेस्टर्स से पहले ही जुटाए ₹8,109 करोड़
आईपीओ आम जनता के लिए खुलने से पहले ही जियो प्लेटफॉर्म्स ने सोमवार को एंकर इनवेस्टर्स (बड़े ग्लोबल और घरेलू फंड्स) के जरिए 8,109.84 करोड़ रुपये जुटा लिए थे. इस राउंड में दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड शामिल हुए.
सिंगापुर की जीआईसी, नॉर्वेज बैंक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े विदेशी नामों के साथ-साथ भारत के एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एलआईसी (LIC) जैसे दिग्गजों ने भी इसमें भारी निवेश किया है.
निवेशक ध्यान दें: जरूरी तारीखें और प्राइस बैंड
अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन बातों को नोट कर लें
- प्राइस बैंड: कंपनी ने प्रति शेयर 1,065 रुपये से 1,119 रुपये का भाव तय किया है.
- आखिरी तारीख: यह आईपीओ शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा.
- अलॉटमेंट और लिस्टिंग: शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है और 28 अक्टूबर को शेयर बाजार (BSE और NSE) पर इसकी लिस्टिंग होगी.
बाजार में चल रहे ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यह शेयर अभी से करीब 22 से 25 फीसदी के मुनाफे का संकेत दे रहा है. ऐसे में आने वाले दो दिनों में रिटेल निवेशकों की तरफ से भी बड़ी बोलियां देखने को मिल सकती हैं.
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