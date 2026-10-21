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Reliance Jio IPO: क्या आपने लगाया पैसा? पहले ही दिन टूट पड़े निवेशक, QIB हिस्सा 7 गुना से ज्यादा भरा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े आईपीओ ‘जियो प्लेटफॉर्म्स’ ने बाजार में आते ही नया इतिहास रच दिया है. बुधवार 21 अक्टूबर को आईपीओ खुलने के पहले ही दिन निवेशकों ने इस पर जमकर पैसा बरसाया. महज कुछ ही घंटों में यह मेगा आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. दोपहर सवा तीन बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, यह आईपीओ कुल मिलाकर 2.5 गुना भरा जा चुका है.

बाजार के जानकारों का कहना है कि यह भारत के इतिहास में किसी भी बड़े आईपीओ को मिलने वाली सबसे तेज रफ्तार है, जहां शुरुआती 100 मिनट के भीतर ही यह 1x (यानी 100%) पार कर गया. बीएसई (BSE) के आंकड़ों के अनुसार, कुल 19.75 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले निवेशकों ने 49.56 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगा दी हैं.

संस्थागत निवेशकों (QIBs) का धमाकेदार रिस्पॉन्स

इस 30,213 करोड़ रुपये के महा-इश्यू को सबसे बड़ा सहारा बड़े संस्थागत निवेशकों से मिला है. क्यूआईबी (QIB) कैटेगरी: दोपहर 3:15 बजे तक रिकॉर्ड 7.46 गुना सब्सक्राइब हो चुकी थी.

दोपहर 3:15 बजे तक रिकॉर्ड 7.46 गुना सब्सक्राइब हो चुकी थी. एनआईआई (NII) कैटेगरी: गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.32 गुना भरा.

गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.32 गुना भरा. रिटेल निवेशक: आम छोटे निवेशकों ने फिलहाल सधे हुए कदम बढ़ाए हैं और यह हिस्सा 60 फीसदी तक भरा है.

आम छोटे निवेशकों ने फिलहाल सधे हुए कदम बढ़ाए हैं और यह हिस्सा 60 फीसदी तक भरा है. शेयरहोल्डर और कर्मचारी कोटा: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के मौजूदा शेयरधारकों के लिए रिजर्व कोटा 1.16 गुना भर चुका है, जबकि कर्मचारियों का हिस्सा भी पूरी तरह बुक हो गया है. एंकर इनवेस्टर्स से पहले ही जुटाए ₹8,109 करोड़

आईपीओ आम जनता के लिए खुलने से पहले ही जियो प्लेटफॉर्म्स ने सोमवार को एंकर इनवेस्टर्स (बड़े ग्लोबल और घरेलू फंड्स) के जरिए 8,109.84 करोड़ रुपये जुटा लिए थे. इस राउंड में दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड शामिल हुए.