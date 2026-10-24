बंपर डिमांड के साथ बंद हुआ JIO का मेगा IPO, अब निवेशकों को अलॉटमेंट का इंतजार; GMP में भी उछाल
जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का आईपीओ 22.19 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ; 28 अक्टूबर को होगी बाजार में बंपर लिस्टिंग.
Published : October 24, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ (IPO) ने भारतीय शेयर बाजार में नया इतिहास रच दिया है. कंपनी का 30,213 करोड़ रुपये का यह पब्लिक इश्यू शुक्रवार को भारी डिमांड के साथ बंद हो गया. तीन दिनों की बोली प्रक्रिया के दौरान देश-विदेश के निवेशकों ने इस आईपीओ पर जमकर पैसा बरसाया, जिससे कुल 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं.
हर कैटेगरी में बंपर सब्सक्रिप्शन, रिकॉर्ड तोड़ मांग
बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स के इस मेगा आईपीओ को कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया है. कंपनी ने बाजार में 19.75 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे थे, जिसके मुकाबले निवेशकों ने 421.87 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया.
इस आईपीओ में सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स बड़े संस्थागत निवेशकों (QIB) की तरफ से देखने को मिला, जिन्होंने अपने कोटे को रिकॉर्ड 70.55 गुना सब्सक्राइब किया. इसके अलावा, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 14 गुना और खुदरा (रिटेल) निवेशकों का सेगमेंट 2.72 गुना भरकर बंद हुआ. कंपनी के कर्मचारियों और शेयरधारकों के आरक्षित कोटे में भी क्रमशः 2.93 गुना और 7.60 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया.
26 अक्टूबर को आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट, ऐसे करें चेक
आईपीओ की सफलता के बाद अब निवेशकों की नजरें शेयर अलॉटमेंट पर टिकी हैं. कंपनी 26 अक्टूबर, 2026 को शेयरों के आवंटन की घोषणा कर सकती है. जिन निवेशकों ने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, वे स्टॉक एक्सचेंज BSE, NSE या फिर इस इश्यू के आधिकारिक रजिस्ट्रार 'केफिन टेक्नोलॉजीज' (KFin Technologies) की वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.
जिन आवेदकों को शेयर नहीं मिल पाएंगे, उन्हें 27 अक्टूबर को रिफंड जारी कर दिया जाएगा. वहीं, सफल निवेशकों के डीमैट खातों में इसी दिन शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे.
ग्रे मार्केट में धूम, 22% से ज्यादा बंपर लिस्टिंग के संकेत
अनौपचारिक बाजार (ग्रे मार्केट) में भी रिलायंस जियो के शेयरों की भारी मांग बनी हुई है. बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल ₹250 पर ट्रेंड कर रहा है. आईपीओ का ऊपरी प्राइस बैंड ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया था. इस लिहाज से देखें तो स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग करीब ₹1,369 प्रति शेयर पर हो सकती है. यानी निवेशकों को पहले ही दिन प्रति शेयर करीब 22.34% का शानदार मुनाफा (लिस्टिंग गेन) मिलने की उम्मीद है. कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बाजार में लिस्ट होंगे.
कर्ज चुकाने में होगा रकम का इस्तेमाल
इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए ₹30,213 करोड़ में से करीब ₹27,500 करोड़ का इस्तेमाल रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) के पुराने कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा. हालांकि, आईपीओ की इस भारी सफलता के बीच मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों पर दबाव देखा गया और बोली प्रक्रिया के दौरान इसमें 1% की गिरावट आई. रिलायंस का शेयर वर्तमान में अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 26% नीचे कारोबार कर रहा है.
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं. ईटीवी भारत आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है.
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