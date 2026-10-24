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बंपर डिमांड के साथ बंद हुआ JIO का मेगा IPO, अब निवेशकों को अलॉटमेंट का इंतजार; GMP में भी उछाल

22.19 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ मेगा IPO ( X/@reliancejio )

नई दिल्ली: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ (IPO) ने भारतीय शेयर बाजार में नया इतिहास रच दिया है. कंपनी का 30,213 करोड़ रुपये का यह पब्लिक इश्यू शुक्रवार को भारी डिमांड के साथ बंद हो गया. तीन दिनों की बोली प्रक्रिया के दौरान देश-विदेश के निवेशकों ने इस आईपीओ पर जमकर पैसा बरसाया, जिससे कुल 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं.

हर कैटेगरी में बंपर सब्सक्रिप्शन, रिकॉर्ड तोड़ मांग

बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स के इस मेगा आईपीओ को कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया है. कंपनी ने बाजार में 19.75 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे थे, जिसके मुकाबले निवेशकों ने 421.87 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया.

इस आईपीओ में सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स बड़े संस्थागत निवेशकों (QIB) की तरफ से देखने को मिला, जिन्होंने अपने कोटे को रिकॉर्ड 70.55 गुना सब्सक्राइब किया. इसके अलावा, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 14 गुना और खुदरा (रिटेल) निवेशकों का सेगमेंट 2.72 गुना भरकर बंद हुआ. कंपनी के कर्मचारियों और शेयरधारकों के आरक्षित कोटे में भी क्रमशः 2.93 गुना और 7.60 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया. 26 अक्टूबर को आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट, ऐसे करें चेक

आईपीओ की सफलता के बाद अब निवेशकों की नजरें शेयर अलॉटमेंट पर टिकी हैं. कंपनी 26 अक्टूबर, 2026 को शेयरों के आवंटन की घोषणा कर सकती है. जिन निवेशकों ने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, वे स्टॉक एक्सचेंज BSE, NSE या फिर इस इश्यू के आधिकारिक रजिस्ट्रार 'केफिन टेक्नोलॉजीज' (KFin Technologies) की वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. जिन आवेदकों को शेयर नहीं मिल पाएंगे, उन्हें 27 अक्टूबर को रिफंड जारी कर दिया जाएगा. वहीं, सफल निवेशकों के डीमैट खातों में इसी दिन शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे.