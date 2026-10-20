JIO प्लेटफार्म्स ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹8,109 करोड़, 30 गुना से ज्यादा मिला सब्सक्रिप्शन
जियो आईपीओ में एंकर निवेशकों ने 30 गुना सब्सक्रिप्शन लेकर ₹2.5 लाख करोड़ की बोलियां लगाईं.दुनिया भर की दिग्गज फर्में इसमें निवेश कर रही हैं.
Published : October 20, 2026 at 11:15 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का मेगा आईपीओ कल यानी बुधवार, 21 अक्टूबर से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है. लेकिन आम निवेशकों के लिए खुलने से ठीक पहले ही इस आईपीओ ने बाजार में तहलका मचा दिया है. दुनिया और देश के बड़े-बड़े निवेशकों ने जियो प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है.
सोमवार को जब यह आईपीओ बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए खुला, तो उम्मीद से 30 गुना ज्यादा बोलियां मिल गईं. बाजार के सूत्रों के मुताबिक, जियो ने इस कोटे से करीब 8,110 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था. लेकिन इसके बदले दिग्गज निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के दांव लगा दिए. निवेशकों के इस भारी उत्साह को देखते हुए कंपनी ने प्राइस बैंड के सबसे ऊपरी रेट यानी 1,119 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 212 बड़े निवेशकों को 8,109.85 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित कर दिए हैं.
इन बड़े दिग्गजों ने लगाया पैसा
जियो के इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए दुनिया भर के बड़े नामों में होड़ देखने को मिली
ग्लोबल कंपनियां: दुनिया की सबसे बड़ी इंवेस्टमेंट कंपनी ब्लैकरॉक के अलावा फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, कैपिटल ग्रुप और फ्रैंकलिन टेम्पलटन जैसी दिग्गज कंपनियों ने इसमें मोटी रकम लगाई है.
विदेशी सरकारी फंड: सिंगापुर (GIC), अबू धाबी (ADIA), कतर (QIA) और नॉर्वे के सरकारी निवेश फंड्स ने भी जियो में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है.
भारतीय कंपनियां: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) के साथ-साथ एसबीआई (SBI) म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी (HDFC), आईसीआईसीआई (ICICI) प्रूडेंशियल और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े घरेलू फंड हाउसेज ने भी इसमें भारी निवेश किया है.
कल से आपके लिए खुला है मौका, जानिए खास बातें
बड़े निवेशकों के बाद अब कल से आम लोग (रिटेल निवेशक) भी इस आईपीओ में पैसा लगा सकेंगे.
- तारीख नोट कर लें: यह आईपीओ कल बुधवार, 21 अक्टूबर से खुलेगा और शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बंद होगा.
- शेयर की कीमत: कंपनी ने एक शेयर की कीमत 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के बीच तय की है.
- कम से कम निवेश: आम निवेशकों को कम से कम 12 शेयर (एक लॉट) खरीदने होंगे. इसके लिए ऊपरी कीमत के हिसाब से कम से कम 13,428 रुपये की जरूरत होगी.
- कुल साइज: कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 30,213 करोड़ रुपये जुटा रही है.
इस आईपीओ की सबसे खास बात यह है कि पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (जिसके पास जियो की 66.43% हिस्सेदारी है) अपने पुराने शेयर नहीं बेच रही है. कंपनी बाजार में बिल्कुल नए शेयर जारी कर रही है. इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल जियो इन्फोकॉम का पुराना कर्ज चुकाने में किया जाएगा, जिससे कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त हो सके. बाजार के जानकारों का मानना है कि यह पब्लिक इश्यू भारतीय शेयर बाजार में एक नया इतिहास रचने जा रहा है.
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