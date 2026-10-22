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जियो IPO का बाजार में महा-धमाका: दूसरे दिन महज 2 घंटे में फुल हुआ रिटेल कोटा, संस्थागत निवेशक 9 गुना आगे

सांकेतकि फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार का महा-आईपीओ, यानी जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO इस समय दलाल स्ट्रीट पर नए रिकॉर्ड बना रहा है. बोली लगाने के दूसरे दिन, यानी गुरुवार को बाजार खुलते ही रिटेल निवेशकों के बीच शेयर खरीदने की जबरदस्त होड़ मच गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 11 बजे तक महज दो घंटे के भीतर रिटेल कैटेगरी का हिस्सा 100% फुल हो गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की इस डिजिटल विंग को लेकर बाजार में किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को ओपनिंग के दिन यह मेगा-इश्यू सिर्फ 100 मिनट में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था. भारतीय आईपीओ मार्केट में यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार है. दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक यह आईपीओ कुल मिलाकर 3.47 गुना भरा जा चुका है.

बड़े और विदेशी निवेशकों ने लगाया दांव

इस आईपीओ की मांग में सबसे आगे बड़े संस्थागत खरीदार (QII) चल रहे हैं, जिनका कोटा 9.42 गुना भरा जा चुका है. इसके अलावा अन्य कैटेगरी में भी भारी बुकिंग देखी जा रही है: नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII): 2.34 गुना सब्सक्राइब

रिलायंस शेयरहोल्डर्स कोटा: 2.06 गुना सब्सक्राइब

कर्मचारी रिजर्व कोटा: 1.61 गुना सब्सक्राइब निवेशकों के इस भरोसे की बड़ी वजह ब्लैकरॉक, फिडेलिटी और सिंगापुर सरकार के जीआईसी (GIC) जैसे दिग्गज ग्लोबल फंड्स हैं, जिन्होंने पब्लिक ऑफर खुलने से पहले ही एंकर इनवेस्टर के तौर पर कंपनी में 8,110 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया है. क्यों खास और अलग है जियो का IPO?

रिलायंस जियो इस शेयर सेल के जरिए 30,213 करोड़ रुपये जुटा रही है, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 108 अरब डॉलर हो जाएगी. यह आईपीओ हाल ही में आए हुंडई मोटर और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ से बिल्कुल अलग है. हुंडई और एलजी के आईपीओ 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) थे, यानी उनका पैसा पैरेंट कंपनियों के पास विदेश गया था.