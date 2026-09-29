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प्रति ग्राहक सिर्फ इतने लीटर मिलेगा डीजल... Jio-BP और Nayara के पेट्रोल पंपों पर लगा कैप

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश में डीजल को लेकर खबर सामने आई है. सरकारी और निजी डीजल की कीमतों में आए भारी अंतर के चलते निजी तेल कंपनियों Jio-BP और Nayara Energy ने अपने पेट्रोल पंपों पर डीजल देने की एक सीमा तय कर दी है. यानी अब इन पंपों पर गाड़ियों में मर्जी के मुताबिक डीजल नहीं भरवाया जा सकेगा. आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल पंपों पर डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है.

बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो Indian Oil (IOC), BPCL और HPCL जैसी सरकारी कंपनियां भी अपने पेट्रोल पंपों पर ऐसी ही पाबंदी लगा सकती हैं. क्यों लगी डीजल बिक्री पर पाबंदी?

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं. इसके बावजूद देश में आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. लेकिन फैक्ट्रियों, मॉल्स और अस्पतालों जैसे थोक खरीदारों के लिए डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय हो रही हैं. इस वजह से आम पेट्रोल पंप वाले डीजल और थोक में मिलने वाले डीजल की कीमत में 40 रुपये प्रति लीटर तक का बड़ा अंतर आ गया है. इस भारी बचत का फायदा उठाने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों ने थोक में डीजल मंगवाना बंद कर दिया है. वे अपनी गाड़ियां और टैंकर लेकर सीधे आम पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, जिससे पंपों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है. किस कंपनी ने तय की कितनी सीमा?

आम जनता को डीजल की कमी न हो, इसके लिए निजी कंपनियों ने कड़े कदम उठाए हैं