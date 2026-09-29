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प्रति ग्राहक सिर्फ इतने लीटर मिलेगा डीजल... Jio-BP और Nayara के पेट्रोल पंपों पर लगा कैप

थोक खरीदारों की भीड़ के कारण पेट्रोल पंपों पर स्टॉक घटने से Jio-BP और Nayara ने डीजल की बिक्री सीमित कर दी है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: देश में डीजल को लेकर खबर सामने आई है. सरकारी और निजी डीजल की कीमतों में आए भारी अंतर के चलते निजी तेल कंपनियों Jio-BP और Nayara Energy ने अपने पेट्रोल पंपों पर डीजल देने की एक सीमा तय कर दी है. यानी अब इन पंपों पर गाड़ियों में मर्जी के मुताबिक डीजल नहीं भरवाया जा सकेगा. आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल पंपों पर डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है.

बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो Indian Oil (IOC), BPCL और HPCL जैसी सरकारी कंपनियां भी अपने पेट्रोल पंपों पर ऐसी ही पाबंदी लगा सकती हैं.

क्यों लगी डीजल बिक्री पर पाबंदी?
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं. इसके बावजूद देश में आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. लेकिन फैक्ट्रियों, मॉल्स और अस्पतालों जैसे थोक खरीदारों के लिए डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय हो रही हैं.

इस वजह से आम पेट्रोल पंप वाले डीजल और थोक में मिलने वाले डीजल की कीमत में 40 रुपये प्रति लीटर तक का बड़ा अंतर आ गया है. इस भारी बचत का फायदा उठाने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों ने थोक में डीजल मंगवाना बंद कर दिया है. वे अपनी गाड़ियां और टैंकर लेकर सीधे आम पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, जिससे पंपों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है.

किस कंपनी ने तय की कितनी सीमा?
आम जनता को डीजल की कमी न हो, इसके लिए निजी कंपनियों ने कड़े कदम उठाए हैं

  • Jio-BP: अपने ग्राहकों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 50 लीटर डीजल की सीमा तय की है.
  • Nayara Energy: अपने पेट्रोल पंपों पर 70 से 200 लीटर तक की दैनिक सीमा लगाई है.

कंपनियों का कहना है कि जहां आम गाड़ियों में 40-50 लीटर डीजल आता है, वहीं ये औद्योगिक खरीदार एक बार में 400 से 600 लीटर डीजल खरीद रहे हैं. पेट्रोल पंपों की क्षमता सीमित होती है और नया स्टॉक आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है. इसी वजह से यह अस्थायी पाबंदी लगानी पड़ी है.

कंपनियों ने सफाई में क्या कहा?
इस मामले पर Jio-BP के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे सभी पेट्रोल पंप पूरी तरह से काम कर रहे हैं और वहां पर्याप्त स्टॉक है. हम सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खेती और आम गाड़ियों के लिए डीजल की कमी न हो और सबको बराबर ईंधन मिले."

वहीं, Nayara Energy ने भी बयान जारी कर कहा कि उनका ध्यान अपने 7,000 से ज्यादा पंपों पर सप्लाई को बनाए रखना है, ताकि आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो.

आगे क्या होगा?
भारत में कहने को तो तेल की कीमतें बाजार के हिसाब से तय होती हैं, लेकिन महंगाई को रोकने के लिए सरकार अक्सर खुदरा कीमतों को बढ़ने नहीं देती. जानकारों के मुताबिक, जब तक थोक और खुदरा कीमतों का यह बड़ा अंतर खत्म नहीं होता, तब तक पेट्रोल पंपों पर यह दबाव बना रहेगा. अगर यह सिलसिला लंबा चला, तो आने वाले दिनों में आम गाड़ियों और माल ढोने वाले ट्रकों को भी डीजल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- E20 पेट्रोल से घटेगी तेल आयात पर भारत की निर्भरता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे कदम: ONGC

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