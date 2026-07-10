झारखंड में 71,000 करोड़ का निवेश करेगा जिंदल ग्रुप; वाइस चेयरमैन वी.आर. शर्मा का बड़ा ऐलान
जिंदल स्टील ग्रुप झारखंड में बड़ा निवेश करेगा. इसमें स्टील प्लांट, न्यूक्लियर पावर और सोलर प्रोजेक्ट शामिल हैं. वाइस चेयरमैन वी.आर. शर्मा का पूरा इंटरव्यू.
Published : July 10, 2026 at 7:24 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक व्यापारिक अवरोधों और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच भारतीय स्टील उद्योग के लिए एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है. जिंदल स्टील ग्रुप के वाइस चेयरमैन वी.आर. शर्मा ने भरोसा जताया है कि इन अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत स्टील निर्माण में वैश्विक स्तर पर पूरी तरह प्रतिस्पर्धी बना हुआ है. उन्होंने कहा कि देश का 30 करोड़ टन (300 MT) कच्चे स्टील के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरी तरह से पहुंच के भीतर है.
इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने झारखंड के लिए 71,000 करोड़ रुपये के निवेश का एलान किया, जिसमें ग्रीन स्टील के लिए परमाणु और सौर ऊर्जा प्लांट शामिल हैं. जिंदल स्टील ग्रुप के वाइस चेयरमैन वी.आर. शर्मा ने 'ईटीवी भारत' संवाददाता सुरभि गुप्ता से खास बातचीत में अपनी इस मेगा कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. पेश है, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के प्रमुख अंश:
सवालः वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ में बदलाव के कारण स्टील के निर्यात पर असर पड़ रहा है, ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत का स्टील क्षेत्र वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिस्पर्धी बना रहेगा?
जवाबः हम पहले से ही प्रतिस्पर्धी हैं. वैश्विक व्यापार महत्वपूर्ण है और निर्यात भी बेहद जरूरी है. लेकिन वैल्यू-ऐडेड (विशेष गुणवत्ता वाले) स्टील के उत्पादन से हम वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और अपनी निर्यात क्षमता को और मजबूत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे.
सवालः भारत ने साल 2030-31 तक 30 करोड़ टन (300 MT) स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है. क्या आपको लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है?
जवाबः हां, हम बिल्कुल सही दिशा में हैं. भारत पहले से ही लगभग 17.5 करोड़ टन (175 MT) स्टील का उत्पादन कर रहा है. यदि ठीक 2030 तक नहीं भी हुआ, तो 2031 या 2032 तक बची हुई क्षमता का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है. हम बिल्कुल सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं.
सवालः ग्रीन स्टील (पर्यावरण अनुकूल स्टील) अब एक वैश्विक प्राथमिकता बनता जा रहा है. जिंदल स्टील अपने कामकाज से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहा है, और आप सरकार से किस तरह के समर्थन की उम्मीद करते हैं?
जवाबः इसमें सबसे बड़ा कारक स्वच्छ बिजली है. हम एक 1,400 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा (न्यूक्लियर पावर) प्लांट की योजना बना रहे हैं, जो कि पूरी तरह से ग्रीन पावर है. क्योंकि, यह कोयले या जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) पर आधारित नहीं है. इसके साथ ही, हम एक 650 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं.
ये दोनों परियोजनाएं मिलकर लगभग 2,000 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पैदा करेंगी, जो हमें ग्रीन स्टील बनाने में मदद करेगी. जहां कई स्टील प्लांट थर्मल पावर (कोयले से बनने वाली बिजली) पर निर्भर हैं, वहीं हमारा इरादा कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने के लिए परमाणु और सौर ऊर्जा का उपयोग करना है.
सवालः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टील निर्माण को किस तरह बदल रहा है? क्या आप उत्पादन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस (संभावित खराबी का पहले से अनुमान लगाना) और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं?
जवाबः AI आज हर उद्योग का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है. हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पहले ही एआई को अपनाना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे इसके इस्तेमाल को और बढ़ाएंगे. AI आज उपलब्ध सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है और यह उद्योगों को अपनी कार्यक्षमता, उत्पादकता और पूरे कामकाज में सुधार करने में मदद करेगा.
सवालः उद्योग जगत ने लौह अयस्क और कोकिंग कोल (कोयला) की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई है. क्या कच्चे माल की कमी अभी भी विस्तार योजनाओं को प्रभावित कर रही है?
जवाबः झारखंड सरकार ने अब खनन क्षेत्र को खोलने की नीति अपनाई है. भारत के लौह अयस्क के कुल भंडार का 26 प्रतिशत से अधिक हिस्सा झारखंड में स्थित है, और यह राज्य कोयले के मामले में भी काफी समृद्ध है. यदि सरकार इन खनिजों को निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराती है, तो लौह अयस्क या कोयले की कोई कमी नहीं होगी. इससे निवेशकों के बीच भरोसा पैदा होगा और राज्य में अधिक निवेश आकर्षित होगा.
सवालः झारखंड ने निवेश की नई पहलों की घोषणा की है. क्या जिंदल स्टील राज्य में किसी नए निवेश पर विचार कर रहा है?
जवाबः हां. हम झारखंड में तीन बड़े निवेशों की योजना बना रहे हैं. पहला निवेश लगभग 50,000 करोड़ रुपये का है. जिसके तहत 60 लाख टन की क्षमता वाला स्टील प्लांट लगाया जाएगा. दूसरा निवेश करीब 30,000 करोड़ रुपये का है, जिसके तहत 1,400 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा. तीसरा निवेश एक सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसके लिए लगभग 1,000 करोड़ की आवश्यकता होगी.
कुल मिलाकर, जिंदल ग्रुप झारखंड में 71,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रहा है. हम साल 2007 से ही इस राज्य में मौजूद हैं और रांची के पास पतरातू में पहले से ही हमारा एक प्लांट काम कर रहा है. ये नए निवेश झारखंड के औद्योगिक विकास के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता (Long-Term Commitment) को और मजबूत करेंगे.
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