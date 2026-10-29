भारत में बिजली की खपत ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड; वित्त वर्ष 2027 का ग्रोथ अनुमान अब 9%
जेफरीज ने भारत की बिजली मांग का अनुमान बढ़ाकर 9% किया; अक्टूबर में उत्पादन 24% बढ़ने से टूटा 15 साल का रिकॉर्ड.
Published : October 29, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ-साथ देश में बिजली की मांग भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की बिजली मांग का अनुमान बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 7 प्रतिशत था. जेफरीज के मुताबिक, देश में हो रही भारी औद्योगिक गतिविधि और बढ़ती खपत के कारण बिजली के उपयोग में यह ऐतिहासिक उछाल आया है.
15 साल का रिकॉर्ड टूटा
जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक बिजली की मांग में 10 प्रतिशत से ज्यादा की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेष रूप से अक्टूबर 2026 में बिजली उत्पादन में सालाना आधार पर 24 प्रतिशत की भारी तेजी आई है. अगर कोरोना के बाद साल 2021 में आई तेजी को छोड़ दें, तो पिछले 15 सालों में यह किसी भी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़त है. जेफरीज का अनुमान है कि साल 2028 में भी बिजली की मांग 6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी.
पावर प्लांट्स पर बढ़ा दबाव, कोयले का स्टॉक घटा
बिजली की रिकॉर्ड मांग ने देश के थर्मल पावर प्लांट्स पर दबाव काफी बढ़ा दिया है. चालू वित्त वर्ष में अब तक थर्मल प्लांट्स की क्षमता का इस्तेमाल बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 62 प्रतिशत था. हालांकि, इस भारी मांग के कारण बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक तेजी से घटा है. रिपोर्ट के मुताबिक, थर्मल प्लांट्स में अब सिर्फ 6 दिनों का कोयला बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय प्लांट्स के पास 15 दिनों का स्टॉक मौजूद था.
सोलर एनर्जी में 47% का भारी उछाल
राहत की बात यह है कि इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कुल बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है. इस तेजी की मुख्य वजह सोलर पावर में आई 47 प्रतिशत की भारी उछाल है. हालांकि, कमजोर मानसून के कारण हाइड्रो बिजली उत्पादन में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है. जेफरीज का अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की कुल बिजली क्षमता में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़कर 52 प्रतिशत हो जाएगी.
बाजार में महंगी हुई बिजली
बिजली की कमी के चलते शॉर्ट-टर्म मार्केट में कीमतें आसमान छू रही हैं. जुलाई-सितंबर तिमाही में औसत कीमत 46 प्रतिशत बढ़कर 5.7 रुपये प्रति यूनिट हो गई थी, जो अक्टूबर में और बढ़कर 7.1 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है. यह पिछले साल के मुकाबले 2.6 गुना अधिक है. बढ़ती मांग को देखते हुए जेफरीज का मानना है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के आवंटन में और तेजी आएगी.
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