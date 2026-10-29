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भारत में बिजली की खपत ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड; वित्त वर्ष 2027 का ग्रोथ अनुमान अब 9%

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ-साथ देश में बिजली की मांग भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की बिजली मांग का अनुमान बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 7 प्रतिशत था. जेफरीज के मुताबिक, देश में हो रही भारी औद्योगिक गतिविधि और बढ़ती खपत के कारण बिजली के उपयोग में यह ऐतिहासिक उछाल आया है.

15 साल का रिकॉर्ड टूटा

जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक बिजली की मांग में 10 प्रतिशत से ज्यादा की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेष रूप से अक्टूबर 2026 में बिजली उत्पादन में सालाना आधार पर 24 प्रतिशत की भारी तेजी आई है. अगर कोरोना के बाद साल 2021 में आई तेजी को छोड़ दें, तो पिछले 15 सालों में यह किसी भी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़त है. जेफरीज का अनुमान है कि साल 2028 में भी बिजली की मांग 6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी.

पावर प्लांट्स पर बढ़ा दबाव, कोयले का स्टॉक घटा

बिजली की रिकॉर्ड मांग ने देश के थर्मल पावर प्लांट्स पर दबाव काफी बढ़ा दिया है. चालू वित्त वर्ष में अब तक थर्मल प्लांट्स की क्षमता का इस्तेमाल बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 62 प्रतिशत था. हालांकि, इस भारी मांग के कारण बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक तेजी से घटा है. रिपोर्ट के मुताबिक, थर्मल प्लांट्स में अब सिर्फ 6 दिनों का कोयला बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय प्लांट्स के पास 15 दिनों का स्टॉक मौजूद था.