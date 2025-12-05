मात्र 436 रुपये में पाएं 2 लाख का लाइफ कवर, मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत
सिर्फ 436 रुपये सालाना देकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है. जान कैसे करें रजिस्ट्रेशन.
Published : December 5, 2025 at 2:50 PM IST
हैदराबाद: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों और कम आय वाले परिवारों को अत्यंत कम प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) कवर प्रदान करना है. यह योजना सुनिश्चित करती है कि जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद, आपके परिवार के पास अचानक आई विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा मौजूद हो.
PMJJBY एक सरल, किफायती और डिजिटल-अनुकूल योजना है, जिसके माध्यम से देश के लाखों नागरिक पहले ही जुड़ चुके हैं और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं.
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को देश के हर नागरिक की पहुंच में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:
- वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹436 प्रति वर्ष
- बीमा कवर की राशि ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)
- कवरेज का प्रकार वार्षिक टर्म लाइफ इंश्योरेंस (हर साल नवीनीकरण अनिवार्य)
- भुगतान का तरीका प्रीमियम राशि बैंक खाते से सीधे (ऑटो-डेबिट) कट जाती है.
- दावे का भुगतान बीमाधारक की मृत्यु होने पर, नॉमिनी को ₹2 लाख की राशि तुरंत वितरित की जाती है.
सबसे बड़ी विशेषता: यह योजना कम निवेश में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे यह देश की सबसे किफायती बीमा योजनाओं में से एक बन जाती है.
पात्रता मानदंड और आवश्यक शर्तें
इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा
1. अनिवार्य पात्रता
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- बैंक खाता: आवेदक के पास एक चालू बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है. प्रीमियम की राशि इसी खाते से स्वतः डेबिट (Auto-Debit) होगी.
2. आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय, आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार होने चाहिए, आधार कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आईडी/पैन कार्ड), बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
PMJJBY में पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया बेहद सरल और सुलभ है.
- अपने बैंक से संपर्क करें: आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा (जिस बैंक में आपका बचत खाता है) में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.
- आवेदन फॉर्म भरें: फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और अपनी वार्षिक प्रीमियम राशि ऑटो-डेबिट करने की सहमति दें.
- दस्तावेज जमा करें: ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करें.
आपकी सहमति के बाद, प्रीमियम की राशि आपके खाते से स्वतः कट जाएगी और आपका बीमा कवर सक्रिय हो जाएगा.
एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं!
सिर्फ ₹436 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख का बीमा कवर प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि अप्रत्याशित संकट की स्थिति में भी आपके परिवार को आर्थिक सहारा मिलता रहे.
