मात्र 436 रुपये में पाएं 2 लाख का लाइफ कवर, मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत

हैदराबाद: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों और कम आय वाले परिवारों को अत्यंत कम प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) कवर प्रदान करना है. यह योजना सुनिश्चित करती है कि जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद, आपके परिवार के पास अचानक आई विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा मौजूद हो.

PMJJBY एक सरल, किफायती और डिजिटल-अनुकूल योजना है, जिसके माध्यम से देश के लाखों नागरिक पहले ही जुड़ चुके हैं और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं.

योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को देश के हर नागरिक की पहुंच में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹436 प्रति वर्ष

बीमा कवर की राशि ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)

कवरेज का प्रकार वार्षिक टर्म लाइफ इंश्योरेंस (हर साल नवीनीकरण अनिवार्य)

भुगतान का तरीका प्रीमियम राशि बैंक खाते से सीधे (ऑटो-डेबिट) कट जाती है.

दावे का भुगतान बीमाधारक की मृत्यु होने पर, नॉमिनी को ₹2 लाख की राशि तुरंत वितरित की जाती है.

सबसे बड़ी विशेषता: यह योजना कम निवेश में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे यह देश की सबसे किफायती बीमा योजनाओं में से एक बन जाती है.

पात्रता मानदंड और आवश्यक शर्तें

इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा