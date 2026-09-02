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ग्लोबल मार्केट में बढ़ा भारत का दबदबा, BBB+ से A- हुई भारत की रेटिंग, जापान की JCR एजेंसी ने दिया बड़ा अपग्रेड

रेटिंग अपग्रेड के 3 मुख्य कारण JCR ने अपनी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक प्रगति के कई अहम पहलुओं की सराहना की है

एजेंसी ने इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार और सरकार की बेहतर वित्तीय नीतियों को मुख्य वजह बताया है.

टोक्यो: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ी वैश्विक कामयाबी देते हुए भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है. JCR ने भारत की रेटिंग को 'BBB+' से बढ़ाकर 'A-' (ए माइनस) कर दिया है, और इसके साथ ही देश का आउटलुक 'स्थिर' रखा है. यह अपग्रेड दर्शाता है कि भारत अब वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में बेहद मजबूत और सुरक्षित देशों की श्रेणी में आ गया है.

राजकोषीय घाटा और बाहरी मोर्चे पर राहत

हालांकि JCR ने माना कि भारत के सामने राज्यों के बीच असमानता और चुनावी चक्रों के कारण राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने जैसी कुछ चुनौतियां हैं. लेकिन, केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी जैसे गैर-जरूरी खर्चों को रोककर कैपेक्स बढ़ाने की नीति की तारीफ की गई है.

सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 में अपने कर्ज-टू-जीडीपी अनुपात को घटाकर 55.6% करने का है, जिसे मार्च 2031 तक 50% पर लाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, भारत का चालू खाता घाटा (CAD) नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा भंडार 729.33 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश को किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक मजबूत कवच का काम करता है.

इस फैसले के मायने

JCR की 'A' श्रेणी की रेटिंग का मतलब है कि भारत पर डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है. इस अपग्रेड से वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ेगी. अब भारतीय कंपनियों और सरकार के लिए विदेशी बाजारों से सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज लेना आसान हो जाएगा. साथ ही, जापान के बड़े और रूढ़िवादी पेंशन फंड्स, जो सिर्फ 'A' श्रेणी वाले देशों में निवेश करते हैं, उनके लिए अब भारत में अरबों डॉलर के निवेश का रास्ता साफ हो गया है.

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