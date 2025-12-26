जापान ने 58 अरब डॉलर के रक्षा बजट को दी मंजूरी, चीन के उड़े होश!
जापान ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच 9 ट्रिलियन येन से ज्यादा का रिकॉर्ड रक्षा बजट मंजूर किया, मिसाइल और ड्रोन क्षमता बढ़ाने का फैसला.
Published : December 26, 2025 at 11:06 AM IST
नई दिल्ली: जापान के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को आगामी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 9 ट्रिलियन येन (करीब 58 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक के रक्षा बजट को मंजूरी दे दी. यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच देश की सुरक्षा को मजबूत करना है.
पिछले साल से 9.4 प्रतिशत ज्यादा खर्च
अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2026 के लिए पेश बजट मसौदा पिछले वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है. यह जापान की पांच वर्षीय रक्षा विस्तार योजना का चौथा वर्ष है, जिसके तहत सैन्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
चीन और ताइवान तनाव का असर
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब चीन के साथ जापान के तनाव लगातार बढ़ रहे हैं. जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो जापान हस्तक्षेप कर सकता है. ताइवान को लेकर बीजिंग और टोक्यो के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं.
अमेरिकी दबाव और रणनीतिक बदलाव
अमेरिका के दबाव के चलते जापान ने मार्च तक रक्षा खर्च को GDP के 2 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जो पहले निर्धारित समय से दो साल पहले है. इसके अलावा, जापान दिसंबर 2026 तक अपनी सुरक्षा और रक्षा नीति में बड़े बदलाव करने की तैयारी में भी है.
मिसाइल और ड्रोन पर खास फोकस
नए रक्षा बजट में क्रूज मिसाइलों और मानवरहित हथियारों की खरीद पर विशेष जोर दिया गया है. दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए जाएंगे. यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई उस नीति से बड़ा बदलाव है, जिसमें सैन्य कार्रवाई को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखा गया था.
टाइप-12 मिसाइलों की तैनाती
बजट में ‘स्टैंडऑफ’ मिसाइल क्षमता बढ़ाने के लिए 970 अरब येन से अधिक का प्रावधान किया गया है. इसमें टाइप-12 सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों की खरीद शामिल है, जिनकी रेंज करीब 1,000 किलोमीटर है. इन मिसाइलों का पहला बैच मार्च तक कुमामोटो प्रांत में तैनात किया जाएगा.
मानवरहित हथियारों पर बढ़ता भरोसा
जापान की घटती आबादी और सीमित सैन्य बल को देखते हुए सरकार मानवरहित हथियारों को भविष्य की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है. अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन और ऑटोमेटेड सिस्टम सेना की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
यह भी पढ़ें- एक साल में नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी! पुराने 5 साल का नियम अभी भी लागू, आखिर क्यों?