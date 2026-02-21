ETV Bharat / business

ITR फाइलिंग में बड़ा बदलाव, अब फॉर्म भरने का झंझट खत्म, सिर्फ एक क्लिक और टैक्स रिटर्न दाखिल

नई दिल्ली: भारत सरकार कर प्रणाली में दशकों का सबसे बड़ा सुधार करने जा रही है. 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जिसका सीधा असर अप्रैल 2027 से भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पर पड़ेगा. इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य टैक्स भरने की जटिल प्रक्रिया को खत्म कर इसे पूरी तरह डिजिटल और सहज बनाना है.

फॉर्म भरने की झंझट होगी खत्म

नए कानून के तहत, करदाताओं को अब घंटों बैठकर अपनी आय और निवेश का हिसाब नहीं जोड़ना होगा. अधिकांश डेटा आयकर विभाग के पास पहले से उपलब्ध होगा, जिससे ITR फॉर्म पहले से भरे हुए (Pre-filled) मिलेंगे. करदाता को केवल उस डेटा का मिलान करना होगा और यदि सब कुछ सही है, तो एक सिंगल क्लिक से रिटर्न सबमिट हो जाएगा. हालांकि, यदि कोई जानकारी गलत है या छूट गई है, तो उसमें बदलाव करने की पूरी आजादी होगी.

फॉर्मों के नाम और नियमों में बदलाव

नए नियमों (Income Tax Rules 2026) के तहत पुराने फॉर्मों की पहचान बदल जाएगी. प्रसिद्ध फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 के रूप में जाना जाएगा, और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) देने वाला फॉर्म 26AS अब फॉर्म 168 कहलाएगा. सरकार ने कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नियमों की संख्या को 511 से घटाकर 333 और फॉर्मों की संख्या को 399 से कम करके 190 कर दिया है.