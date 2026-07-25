ITR फाइलिंग 2026: आखिरी तारीख का न करें इंतजार, 31 जुलाई के बाद लगेगा ₹5,000 तक का जुर्माना
31 जुलाई 2026 तक आईटीआर जरूर भरें. डेडलाइन चूकने पर ₹5,000 तक जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है.
Published : July 25, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार तारीख आगे बढ़ाएगी. लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस भरोसे बैठना आपको भारी पड़ सकता है. सरकार ने तारीख बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है, इसलिए आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न भर दें.
अंतिम दिनों में आ सकती है तकनीकी खराबी
हर साल देखा जाता है कि आखिरी दो-तीन दिनों में लाखों लोग एक साथ आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं. इस भारी भीड़ के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल बहुत धीमा हो जाता है या कभी-कभी क्रैश भी हो जाता है. ऐसी स्थिति में, सब कुछ सही होने के बाद भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपका रिटर्न अटक सकता है और आप डेडलाइन चूक सकते हैं.
31 जुलाई के बाद कितना लगेगा जुर्माना?
यदि आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आपको यह नुकसान उठाने होंगे
- ₹5,000 की लेट फीस: अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा. 5 लाख से कम कमाई वालों के लिए जुर्माना ₹1,000 है.
- 1% अतिरिक्त ब्याज: अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो आपको हर महीने 1% की दर से अलग से ब्याज देना होगा.
- घाटा आगे नहीं बढ़ेगा: समय पर रिटर्न न भरने से आप शेयर बाजार या बिजनेस में हुए नुकसान को अगले साल के फायदे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे.
- रिफंड में देरी: देरी से रिटर्न भरने पर आपका टैक्स रिफंड भी लंबे समय के लिए अटक सकता है.
आज ही फाइल करें अपना रिटर्न
आखिरी समय के तनाव और जुर्माने से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप आज ही अपना फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट जुटाएं और रिटर्न फाइल कर दें. इससे आपका रिफंड भी जल्दी बैंक खाते में आ जाएगा.
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