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ITR फाइलिंग 2026: आखिरी तारीख का न करें इंतजार, 31 जुलाई के बाद लगेगा ₹5,000 तक का जुर्माना

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार तारीख आगे बढ़ाएगी. लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस भरोसे बैठना आपको भारी पड़ सकता है. सरकार ने तारीख बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है, इसलिए आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न भर दें.

अंतिम दिनों में आ सकती है तकनीकी खराबी

हर साल देखा जाता है कि आखिरी दो-तीन दिनों में लाखों लोग एक साथ आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं. इस भारी भीड़ के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल बहुत धीमा हो जाता है या कभी-कभी क्रैश भी हो जाता है. ऐसी स्थिति में, सब कुछ सही होने के बाद भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपका रिटर्न अटक सकता है और आप डेडलाइन चूक सकते हैं.

31 जुलाई के बाद कितना लगेगा जुर्माना?

यदि आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आपको यह नुकसान उठाने होंगे