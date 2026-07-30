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ITR भरने में न करें देरी: 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल, कल है अंतिम तारीख

आयकर विभाग ने 31जुलाई की समयसीमा से पहले तकनीकी गड़बड़ी और पोर्टल ट्रैफिक से बचने के लिए करदाताओं को तुरंत रिटर्न भरने की सलाह दी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 11:55 AM IST

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक बेहद जरूरी अलर्ट जारी किया है. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न सफलतापूर्वक भरे जा चुके हैं. विभाग ने सभी आम नागरिकों और नौकरीपेशा लोगों से अपील की है कि वे आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न फाइल कर दें. जिन खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आखिरी दिनों में लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस वजह से वेबसाइट धीमी होने या तकनीकी गड़बड़ी आने की पूरी संभावना रहती है. इस परेशानी से बचने का इकलौता तरीका यही है कि समय रहते अपना ITR-1 या ITR-2 फॉर्म जमा कर दिया जाए.

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान
टैक्स एक्सपर्ट्स और विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में कोई भी गलत जानकारी न भरें. रिटर्न दाखिल करने से पहले नीचे दिए गए मुख्य दस्तावेजों का मिलान जरूर कर लें:

  • फॉर्म 16 (Form 16): अपनी कंपनी से मिला सैलरी और टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट.
  • एआईएस (AIS): वार्षिक सूचना विवरण, जिसमें सालभर के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन दर्ज होते हैं.
  • फॉर्म 26AS (Form 26AS): इसमें आपके द्वारा कटे गए कुल टीडीएस (TDS) की पूरी जानकारी होती है.
  • बैंक स्टेटमेंट: सभी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट खातों से मिले ब्याज की सही गणना.

नए नियमों को समझना है जरूरी
इस साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR फॉर्म में कुछ नए कॉलम जोड़े हैं. यदि आपने शेयर बाजार से कमाई की है, शेयरों के बायबैक में हिस्सा लिया है या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स कमाया है, तो इसकी सटीक जानकारी देना अनिवार्य है. डेटा में गड़बड़ी होने पर टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आने की आशंका बनी रहती है.

देरी करने पर लगेगा भारी जुर्माना
यदि कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई 2026 की समयसीमा चूक जाता है, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेट फीस के रूप में ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है (कम आय वालों के लिए यह राशि ₹1,000 है). इसके अलावा, समय पर टैक्स न चुकाने के कारण बकाया राशि पर हर महीने ब्याज भी देना होगा. इसलिए समझदारी इसी में है कि आज ही अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर निश्चिंत हो जाएं.

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