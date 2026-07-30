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ITR भरने में न करें देरी: 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल, कल है अंतिम तारीख

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक बेहद जरूरी अलर्ट जारी किया है. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न सफलतापूर्वक भरे जा चुके हैं. विभाग ने सभी आम नागरिकों और नौकरीपेशा लोगों से अपील की है कि वे आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न फाइल कर दें. जिन खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है. आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आखिरी दिनों में लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस वजह से वेबसाइट धीमी होने या तकनीकी गड़बड़ी आने की पूरी संभावना रहती है. इस परेशानी से बचने का इकलौता तरीका यही है कि समय रहते अपना ITR-1 या ITR-2 फॉर्म जमा कर दिया जाए. इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

टैक्स एक्सपर्ट्स और विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में कोई भी गलत जानकारी न भरें. रिटर्न दाखिल करने से पहले नीचे दिए गए मुख्य दस्तावेजों का मिलान जरूर कर लें: