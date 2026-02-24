ETV Bharat / business

भारतीय आईटी सेक्टर में महा-गिरावट, एक महीने में निवेशकों के लाखों करोड़ डूबे

टीसीएस (TCS): देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी सुरक्षित नहीं रही और 17.96% लुढ़क गई. वर्तमान में यह ₹2,590.90 पर कारोबार कर रहा है.

एचसीएल टेक (HCLTech): गिरावट की रेस में यह दूसरे नंबर पर है, जहां 21.45% की कमी दर्ज की गई है. इसका भाव ₹1,351.30 के स्तर पर पहुंच गया है.

इंफोसिस (Infosys): सबसे अधिक मार इसी दिग्गज पर पड़ी है. एक महीने में यह शेयर 24.12% गिरकर ₹1,276.90 पर आ गया है. इसने अपने 52-हफ्तों के निचले स्तर को छू लिया है.

प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन पर एक नजर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने (24 जनवरी से 24 फरवरी 2026) का हाल इस प्रकार है:

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले आईटी सेक्टर में इन दिनों सुनामी आई हुई है. देश की चार सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों—टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस (Infosys), एचसीएल टेक (HCLTech) और विप्रो (Wipro)—के शेयरों में पिछले एक महीने में 15% से 25% तक की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है. इस भारी बिकवाली ने न केवल खुदरा निवेशकों बल्कि बड़े संस्थानों की रातों की नींद उड़ा दी है.

टीसीएस के शेयर में गिरावट (ETV Bharat)

विप्रो (Wipro): तुलनात्मक रूप से कम गिरते हुए भी इसमें 14.85% की बड़ी गिरावट आई है और यह ₹199.94 के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब है.

विप्रो प्रदर्शन के शेयर में गिरावट (ETV Bharat)

क्यों मची है यह भगदड़?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं:

एआई (AI) का डर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स (जैसे एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड) ने यह डर पैदा कर दिया है कि पारंपरिक कोडिंग और सॉफ्टवेयर रखरखाव का काम अब इंसानों के बजाय मशीनें करेंगी. इससे भारतीय आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े हो गए हैं.

ग्लोबल टेक सेल-ऑफ: अमेरिकी बाजार में आईबीएम (IBM) जैसे दिग्गजों में आई भारी गिरावट का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है.

विदेशी निवेशकों (FIIs) की निकासी: अकेले फरवरी के शुरुआती हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने आईटी सेक्टर से लगभग ₹11,000 करोड़ निकाल लिए हैं.

निष्कर्ष और बाजार की स्थिति

24 फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. अधिकांश कंपनियों के पी/ई (P/E) रेशियो में भी भारी गिरावट आई है, जो बताता है कि निवेशक अब इन कंपनियों को पहले जैसी प्रीमियम वैल्यू देने को तैयार नहीं हैं.

बाजार चेतावनी: वर्तमान स्थिति में आईटी शेयरों में और गिरावट की संभावना बनी हुई है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञों की राय लें.

यह भी पढ़ें- मार्केट क्रैश: AI के डर और वैश्विक दबाव से दलाल स्ट्रीट बेहाल; सेंसेक्स करीब 600 अंक टूटा