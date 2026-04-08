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आईटी नियमों में संशोधन: "शक्तियां बढ़ाना मकसद नहीं, केवल स्पष्टीकरण है" — आईटी सचिव

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में प्रस्तावित नए संशोधन सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के लिए नहीं हैं. एक हालिया प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बदलाव केवल "स्पष्टीकरण प्रकृति" (clarificatory in nature) के हैं और इनका हालिया कंटेंट टेकडाउन (सामग्री हटाने) की कार्रवाइयों से कोई सीधा संबंध नहीं है.

हालिया टेकडाउन और संशोधनों में अंतर

सचिव कृष्णन ने उन सवालों का जवाब दिया जिनमें हाल के महीनों में सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई थी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्लॉक करने और सामग्री हटाने की शक्तियाँ पहले से ही मौजूदा कानूनों के तहत सरकार के पास हैं. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य इन शक्तियों को बढ़ाना नहीं है. उन्होंने कहा, "टेकडाउन मौजूदा प्रावधानों के तहत होते हैं. आईटी नियमों में किए जा रहे संशोधन और हालिया टेकडाउन, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं और आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं."

डीपफेक और एआई सामग्री का प्रभाव

पिछले तीन-चार महीनों में ब्लॉकिंग की कार्रवाई में आई तेजी के बारे में पूछे जाने पर, कृष्णन ने इसका मुख्य कारण 'सिंथेटिकली जेनरेटेड कंटेंट' या 'डीपफेक' को बताया. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कृत्रिम रूप से तैयार की गई भ्रामक सामग्री (Deepfakes) की अचानक बाढ़ आ गई है. यह किसी विशेष राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि तकनीक के दुरुपयोग के कारण बढ़ी एक वैश्विक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था.

मध्यस्थ बनाम प्रकाशक

संशोधनों के मुख्य उद्देश्यों में से एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) द्वारा सामग्री के संरक्षण के अनुरोधों को संबोधित करना है. इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न समाचार और समसामयिक विषयों को उनके द्वारा देखा जाना चाहिए, न कि आईटी मंत्रालय द्वारा.