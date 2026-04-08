आईटी नियमों में संशोधन: "शक्तियां बढ़ाना मकसद नहीं, केवल स्पष्टीकरण है" — आईटी सचिव

आईटी नियमों में संशोधन: "शक्तियां बढ़ाना मकसद नहीं, केवल स्पष्टीकरण है" — आईटी सचिव
आईटी सचिव ने स्पष्ट किया कि आईटी नियमों में प्रस्तावित बदलाव केवल स्पष्टीकरण हैं, जो सरकार की शक्तियों या हालिया टेकडाउन को नहीं बढ़ाते.
Published : April 8, 2026 at 11:13 AM IST
नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में प्रस्तावित नए संशोधन सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के लिए नहीं हैं. एक हालिया प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बदलाव केवल "स्पष्टीकरण प्रकृति" (clarificatory in nature) के हैं और इनका हालिया कंटेंट टेकडाउन (सामग्री हटाने) की कार्रवाइयों से कोई सीधा संबंध नहीं है.
हालिया टेकडाउन और संशोधनों में अंतर
सचिव कृष्णन ने उन सवालों का जवाब दिया जिनमें हाल के महीनों में सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई थी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्लॉक करने और सामग्री हटाने की शक्तियाँ पहले से ही मौजूदा कानूनों के तहत सरकार के पास हैं. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य इन शक्तियों को बढ़ाना नहीं है. उन्होंने कहा, "टेकडाउन मौजूदा प्रावधानों के तहत होते हैं. आईटी नियमों में किए जा रहे संशोधन और हालिया टेकडाउन, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं और आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं."
डीपफेक और एआई सामग्री का प्रभाव
पिछले तीन-चार महीनों में ब्लॉकिंग की कार्रवाई में आई तेजी के बारे में पूछे जाने पर, कृष्णन ने इसका मुख्य कारण 'सिंथेटिकली जेनरेटेड कंटेंट' या 'डीपफेक' को बताया. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कृत्रिम रूप से तैयार की गई भ्रामक सामग्री (Deepfakes) की अचानक बाढ़ आ गई है. यह किसी विशेष राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि तकनीक के दुरुपयोग के कारण बढ़ी एक वैश्विक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था.
मध्यस्थ बनाम प्रकाशक
संशोधनों के मुख्य उद्देश्यों में से एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) द्वारा सामग्री के संरक्षण के अनुरोधों को संबोधित करना है. इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न समाचार और समसामयिक विषयों को उनके द्वारा देखा जाना चाहिए, न कि आईटी मंत्रालय द्वारा.
इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चिंता व्यक्त की है. उनका तर्क है कि एक 'इंटरमीडियरी' (जैसे एक्स या फेसबुक) और एक 'न्यूज पब्लिशर' की जिम्मेदारियों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए. प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि वे उपयोगकर्ताओं द्वारा डाली गई सामग्री के लिए उसी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते जैसे एक पारंपरिक समाचार प्रकाशक होता है. सचिव ने आश्वासन दिया कि सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है और दोनों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखने के पक्ष में है.
नागरिक समाज और IFF का विरोध
दूसरी ओर, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) जैसे डिजिटल अधिकार संगठनों ने इन संशोधनों का कड़ा विरोध किया है. IFF का तर्क है कि ये बदलाव पारदर्शी नहीं हैं और "डिजिटल सेंसरशिप" को बढ़ावा दे सकते हैं. उनका कहना है कि ये प्रस्ताव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और सरकार को बिना किसी ठोस जवाबदेही के सामग्री हटाने की असीमित शक्ति दे सकते हैं. IFF ने मांग की है कि इन संशोधनों को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए.
मंत्रालय ने कहा है कि वह सभी हितधारकों, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियां और नागरिक समाज समूह शामिल हैं, के सुझावों के लिए "खुला" है और अंतिम नियमों को लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया जाएगा.
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