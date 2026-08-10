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लोअर और निल टीडीएस सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जल्द होगी शुरू: वित्त राज्य मंत्री

नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के छोटे और मध्यम करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार लागू करने जा रही है. आयकर विभाग जल्द ही 'लोअर या निल टीडीएस' सर्टिफिकेट के लिए पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस आवेदन प्रक्रिया से जुड़े नियम अधिसूचित करेगा.

संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह आधिकारिक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2026 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395(1) में आवश्यक संशोधन किए गए हैं. इसके तहत अब करदाताओं को कम या शून्य दर पर टीडीएस कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करने का विकल्प मिल गया है, जिसके मार्गदर्शक नियम अंतिम चरण में हैं.

क्या है यह व्यवस्था और इसके लाभ?

आमतौर पर कोई करदाता लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए तब आवेदन करता है, जब उसकी वास्तविक अनुमानित टैक्स देयता उसके कटने वाले कुल टीडीएस से कम होती है. वर्तमान में इसके लिए मैन्युअल या जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. नई व्यवस्था लागू होने से यह लाभ मिलेंगे.