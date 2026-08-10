लोअर और निल टीडीएस सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जल्द होगी शुरू: वित्त राज्य मंत्री
आयकर विभाग जल्द लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन नियम लाएगा, जिससे टैक्सपेयर्स को बिना दफ्तर जाए पेपरलेस राहत मिलेगी.
Published : August 10, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के छोटे और मध्यम करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार लागू करने जा रही है. आयकर विभाग जल्द ही 'लोअर या निल टीडीएस' सर्टिफिकेट के लिए पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस आवेदन प्रक्रिया से जुड़े नियम अधिसूचित करेगा.
संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह आधिकारिक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2026 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395(1) में आवश्यक संशोधन किए गए हैं. इसके तहत अब करदाताओं को कम या शून्य दर पर टीडीएस कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करने का विकल्प मिल गया है, जिसके मार्गदर्शक नियम अंतिम चरण में हैं.
क्या है यह व्यवस्था और इसके लाभ?
आमतौर पर कोई करदाता लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए तब आवेदन करता है, जब उसकी वास्तविक अनुमानित टैक्स देयता उसके कटने वाले कुल टीडीएस से कम होती है. वर्तमान में इसके लिए मैन्युअल या जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. नई व्यवस्था लागू होने से यह लाभ मिलेंगे.
- दस्तावेजों से मुक्ति: करदाताओं को किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज जमा करने या आयकर कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी.
- डेटा आधारित स्वचालित प्रोसेसिंग: ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच सिस्टम खुद करेगा. इसके लिए पोर्टल पर पहले से उपलब्ध डेटा जैसे—पूर्व में दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS का उपयोग किया जाएगा.
- त्वरित निर्णय: पात्रता की शर्तें पूरी होने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट स्वतः जारी कर दिया जाएगा. वहीं, आंकड़ों में विसंगति या मिसमैच होने पर आवेदन ऑनलाइन ही खारिज कर दिया जाएगा.
कर विभाग की कार्यक्षमता के आंकड़े
वित्त राज्य मंत्री ने विभाग की दक्षता पर भी डेटा साझा किया. उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.24 लाख कर अपीलों का निपटारा किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 1.11 लाख अपीलों की तुलना में दोगुनी से अधिक है. इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 में 2.13 लाख फेसलेस असेसमेंट भी पूरे किए गए हैं. यह डिजिटल पहल कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और रिफंड के लंबे इंतजार को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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