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आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए चालू की ITR-2 ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा

कैपिटल गेन्स और पचास लाख से अधिक आय वाले करदाता बिना किसी व्यावसायिक लाभ के 31 जुलाई तक भर सकते हैं अपना रिटर्न.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 4:50 PM IST

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करदाताओं को बड़ी राहत दी है. विभाग ने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए 'आईटीआर-2' (ITR-2) ऑनलाइन भरने और एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने की सुविधा सक्रिय कर दी है. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि अब पात्र करदाता अपने रिटर्न जमा कर सकते हैं. इससे पहले 15 मई को विभाग ने छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए ITR-1 और ITR-4 को ऑनलाइन उपलब्ध कराया था.

कौन से करदाता भर सकते हैं ITR-2?
आईटीआर-2 उन व्यक्तिगत करदाताओं और एचयूएफ के लिए अनिवार्य है, जिनकी आय का जरिया किसी व्यवसाय या पेशे से नहीं है, लेकिन वे निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

  • पूंजीगत लाभ: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट की बिक्री से होने वाला मुनाफा या नुकसान.
  • सैलरी और पेंशन: वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख से अधिक है.
  • मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी: एक से अधिक आवासीय संपत्तियों से होने वाली किराये की आय.
  • विदेशी संपत्ति: भारत के बाहर कोई संपत्ति होना या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त करना.
  • निदेशक या गैर-सूचीबद्ध शेयर: किसी कंपनी में निदेशक पद पर होना या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखना.

नियमों में बड़े बदलाव और राहत
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए नए आईटीआर-2 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किए गए हैं. इस बार करदाताओं को 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के कैपिटल गेन्स को अलग-अलग वर्गीकृत करने की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति दे दी गई है. इसके अलावा, दो संपत्तियों को 'स्व-कब्जे' के रूप में घोषित करने के नियमों को भी सरल बनाया गया है.

समय-सीमा का रखें विशेष ध्यान
सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं (वेतनभोगी और कैपिटल गेन्स वाले) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, विशिष्ट ऑडिट-मुक्त और अनुमानित कराधान (Presumptive Taxation) वाले कुछ विशेष आईटीआर-4 मामलों के लिए यह समय-सीमा 31 अगस्त 2026 तक है. पेनाल्टी और कानूनी नोटिस से बचने के लिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS का मिलान करके जल्द से जल्द फाइलिंग पूरी करें.

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