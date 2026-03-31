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बैंक से ₹50,000 से ज्यादा ब्याज मिला? तो कट जाएगा TDS, जानें नया नियम

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. नए 'आयकर अधिनियम, 2025' के तहत विभाग ने साफ कर दिया है कि अब देश के सभी बैंकिंग संस्थान—चाहे वे सरकारी हों, निजी हों या सहकारी—ब्याज आय पर टैक्स कटौती (TDS) के लिए एक ही नियम का पालन करेंगे. इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों के बीच बना भ्रम दूर होगा.

क्या है TDS की नई सीमा?

नए नियमों के अनुसार, टीडीएस काटने के लिए ब्याज की सीमा निर्धारित कर दी गई है:

सामान्य नागरिक: यदि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस की जमा राशियों (जैसे FD या RD) से होने वाली कुल ब्याज आय ₹50,000 से अधिक होती है, तभी बैंक उस पर टैक्स काटेगा.

यदि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस की जमा राशियों (जैसे FD या RD) से होने वाली कुल ब्याज आय ₹50,000 से अधिक होती है, तभी बैंक उस पर टैक्स काटेगा. वरिष्ठ नागरिक: 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह सीमा ₹1,00,000 तय की गई है.

विभाग ने क्यों दिया यह स्पष्टीकरण?

दरअसल, नए आयकर कानून की धारा 402 में "बैंकिंग कंपनी" की परिभाषा को लेकर कुछ तकनीकी सवाल उठ रहे थे. पुराने कानून में विभिन्न प्रकार के सरकारी और निजी बैंकों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था. आयकर विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949' के दायरे में आने वाले सभी संस्थान इस नियम के लिए "बैंकिंग कंपनी" ही माने जाएंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक (जैसे SBI) और छोटे सहकारी बैंक, दोनों पर एक ही नियम लागू होगा.