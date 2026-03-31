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बैंक से ₹50,000 से ज्यादा ब्याज मिला? तो कट जाएगा TDS, जानें नया नियम

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी बैंकों के लिए ₹50,000 (वरिष्ठ नागरिक ₹1 लाख) से अधिक ब्याज पर ही TDS कटेगा,नियम अब एकसमान हैं.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 9:34 AM IST

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. नए 'आयकर अधिनियम, 2025' के तहत विभाग ने साफ कर दिया है कि अब देश के सभी बैंकिंग संस्थान—चाहे वे सरकारी हों, निजी हों या सहकारी—ब्याज आय पर टैक्स कटौती (TDS) के लिए एक ही नियम का पालन करेंगे. इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों के बीच बना भ्रम दूर होगा.

क्या है TDS की नई सीमा?
नए नियमों के अनुसार, टीडीएस काटने के लिए ब्याज की सीमा निर्धारित कर दी गई है:

  • सामान्य नागरिक: यदि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस की जमा राशियों (जैसे FD या RD) से होने वाली कुल ब्याज आय ₹50,000 से अधिक होती है, तभी बैंक उस पर टैक्स काटेगा.
  • वरिष्ठ नागरिक: 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह सीमा ₹1,00,000 तय की गई है.

विभाग ने क्यों दिया यह स्पष्टीकरण?
दरअसल, नए आयकर कानून की धारा 402 में "बैंकिंग कंपनी" की परिभाषा को लेकर कुछ तकनीकी सवाल उठ रहे थे. पुराने कानून में विभिन्न प्रकार के सरकारी और निजी बैंकों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था. आयकर विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949' के दायरे में आने वाले सभी संस्थान इस नियम के लिए "बैंकिंग कंपनी" ही माने जाएंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक (जैसे SBI) और छोटे सहकारी बैंक, दोनों पर एक ही नियम लागू होगा.

ग्राहकों के लिए इसके क्या मायने हैं?

इस स्पष्टीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब बैंकों के पास ब्याज पर टैक्स काटने की मनमानी शक्ति नहीं होगी. यदि आपकी ब्याज आय तय सीमा (₹50,000 या ₹1 लाख) से कम है, तो कोई भी बैंक आपका टैक्स नहीं काट सकता. इससे छोटे बचतकर्ताओं की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी.

टैक्स कटौती से कैसे बचें?
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि आपकी कुल सालाना आय टैक्स छूट की सीमा से कम है, तो आप बैंक में फॉर्म 15G (सामान्य नागरिकों के लिए) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा कर सकते हैं. यह फॉर्म जमा करने के बाद, ब्याज आय सीमा से अधिक होने पर भी बैंक टीडीएस नहीं काटता है. साथ ही, बैंक खाते में PAN कार्ड अपडेट रखना अनिवार्य है; ऐसा न करने पर बैंक 10% के बजाय सीधा 20% टैक्स काट सकता है.

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