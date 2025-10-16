ETV Bharat / business

दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस का नेट प्रोफिट बढ़ा

इंफोसिस (कॉन्सेप्ट फोटो) ( IANS )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 13.2 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 6,506 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था. इन्फोसिस ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजों की सूचना दी. वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में इन्फोसिस की परिचालन आय 8.6 प्रतिशत बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले की समान अवधि में उसकी परिचालन आय 40,986 करोड़ रुपये थी. इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान की निचली सीमा को बढ़ाकर दो-तीन प्रतिशत करने की घोषणा की. जून तिमाही में यह सीमा एक-तीन प्रतिशत निर्धारित की गई थी. आलोच्य अवधि में कंपनी का परिचालन मार्जिन सालाना और तिमाही आधार दोनों में 21 प्रतिशत पर स्थिर रहा.

इस दौरान इन्फोसिस का मुक्त नकदी प्रवाह शुद्ध लाभ का 131 प्रतिशत रहा जो 9,677 करोड़ रुपये के बराबर है. बड़े सौदों का कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) 3.1 अरब डॉलर यानी लगभग 27,525 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने इस तिमाही में कर्मचारियों की संख्या 8,203 बढ़ाकर 3,31,991 कर दी जो जून तिमाही के अंत में 3,23,788 थी. इसके साथ ही इन्फोसिस ने अपने शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर 23 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है. दूसरी ओर रियल एस्टेस कंपनी आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्घ लाभ छह प्रतिशत बढ़कर 45.80 करोड़ रुपये हो गया. गत वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 43.36 करोड़ रुपये था. कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2025 में कुल आय बढ़कर 264.82 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 203.33 करोड़ रुपये थी.