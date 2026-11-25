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IRDAI बदल सकते हैं इंश्योरेंस कमीशन के नियम! एजेंटों की कमाई से लेकर पॉलिसी सेलिंग तक - क्या बदलेगा?

इंश्योरेंस कमीशन नियम में बदलाव की तैयारी (IRDAI की बिल्डिंग) ( IANS )

नई दिल्ली: देश में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के तरीके और उस पर मिलने वाले कमीशन के नियमों में बड़ा बदलाव आ सकता है. इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सितंबर 2026 में प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स की समीक्षा के लिए एक खास कमेटी का गठन किया है, जिसे 31 दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. यानी आने वाले कुछ हफ्तों में ही तय हो जाएगा कि एजेंट, ब्रोकर, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई का गणित किस तरह बदलेगा.

इस खबर को डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए शुरुआती तौर पर पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि IRDAI ने पूरी तरह से अपना रुख पलटने के बजाय संतुलित रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं. लेकिन असली पेंच यही है कि कमेटी का फोकस सिर्फ कंपनियों या बड़ी संस्थाओं पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एजेंटों की कमाई पर है.