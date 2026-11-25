IRDAI बदल सकते हैं इंश्योरेंस कमीशन के नियम! एजेंटों की कमाई से लेकर पॉलिसी सेलिंग तक - क्या बदलेगा?
IRDAI Insurance Commission Rules: सितंबर 2026 में प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स की समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर ने खास कमेटी का गठन किया है.
Published : November 25, 2026 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: देश में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के तरीके और उस पर मिलने वाले कमीशन के नियमों में बड़ा बदलाव आ सकता है. इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सितंबर 2026 में प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स की समीक्षा के लिए एक खास कमेटी का गठन किया है, जिसे 31 दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. यानी आने वाले कुछ हफ्तों में ही तय हो जाएगा कि एजेंट, ब्रोकर, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई का गणित किस तरह बदलेगा.
इस खबर को डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए शुरुआती तौर पर पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि IRDAI ने पूरी तरह से अपना रुख पलटने के बजाय संतुलित रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं. लेकिन असली पेंच यही है कि कमेटी का फोकस सिर्फ कंपनियों या बड़ी संस्थाओं पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एजेंटों की कमाई पर है.
कमेटी में कौन-कौन है और क्या देखेगी?
IRDAI ने जो कमेटी बनाई है, उसकी अध्यक्षता आयुष्मान भारत के फाउंडिंग सीईओ और हेल्थ इकोनॉमिस्ट डॉ. इंदु भूषण (IAS, रिटायर्ड) कर रहे हैं. इसमें एनसीएईआर के डायरेक्टर जनरल सुरेश गोयल, ओरिएंटल इंश्योरेंस के पूर्व सीएमडी ए.वी. गिरिजा कुमार, हाउडेन इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया के पूर्व सीईओ प्रवीण वशिष्ठा और एसबीआई लाइफ के पूर्व एमडी और सीईओ महेश कुमार शर्मा सदस्य हैं. IRDAI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. अय्याज तंबोली कन्वेनर हैं.
कमेटी को 7 बड़े काम सौंपे गए हैं-
1- पॉलिसीहोल्डर, इंश्योरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच फेयर और सस्टेनेबल बैलेंस बनाना.
2- इस बात की जांच करना कि प्रस्तावित सुधारों से इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार और इंडिविजुअल एजेंटों की इनकम पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो उसे कैसे कम किया जाए.
3- छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स और छोटे इंश्योरर्स के लिए फेजिंग, ग्लाइड पाथ और ट्रांजिशन का रास्ता सुझाना.
4- कमेटी का चौथा काम सबसे अहम है. उसे छोटे प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए कमीशन लिमिट तय करने का फ्रेमवर्क, सिद्धांत और रिव्यू मैकेनिज्म सुझाना है.
5- अगर आप 5,000 या 10,000 रुपये की छोटी पॉलिसी बेचते हैं, तो एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा, इसका अलग नियम बन सकता है.
6- वहीं, छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों और अंडरसर्व्ड सेगमेंट में इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के उपाय सुझाना है.
7- बड़े कमर्शियल रिस्क सेगमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और धीरे-धीरे फी-बेस्ड सर्विस की तरफ जाने की संभावना को परखना है.
एजेंटों की कमाई पर क्या होगा असर?
ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, IRDAI का फोकस एजेंटों की कमाई पर है, ना कि सिर्फ एंटिटी की कमाई पर. रेगुलेटर नहीं चाहता कि रिफॉर्म्स के नाम पर लाखों एजेंटों की रोजी-रोटी पर चोट पहुंचे. अगर कमीशन में राहत मिलती है तो यह डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पॉजिटिव होगा, जबकि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट (EOM) में छूट बढ़ती है तो इसका फायदा इंश्योरर्स को मिलेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे प्लेयर्स की चिंताओं और लोअर-टियर शहरों पर फोकस से लगता है कि IRDAI पूरी तरह से अपना स्टैंड नहीं बदलेगा.
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