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IRCTC Alert, एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते समय न करें यह गलती, फंस सकता है आपका पैसा

अगर आप भी एजेंट से अपनी ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं, तो रेलवे की यह नई चेतावनी आपके लिए बेहद जरूरी है, जानिए पूरी बात.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 12:59 PM IST

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हैदराबाद: आज के समय में ट्रेन से सफर करना हर किसी को पसंद है. लेकिन त्योहारों, शादियों या गर्मियों की छुट्टियों के सीजन में कंफर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ऐसे में बहुत से लोग खुद टिकट बुक करने के बजाय ट्रैवल एजेंट की मदद लेते हैं. अगर आप भी एजेंट से अपनी ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं, तो रेलवे की यह नई चेतावनी आपके लिए बेहद जरूरी है. एक छोटी सी लापरवाही के कारण आपका पूरा पैसा डूब सकता है.

भूलकर भी न करें यह बड़ी गलती
अक्सर देखा जाता है कि जब लोग एजेंट के पास टिकट बुक कराने जाते हैं, तो जल्दबाजी में अपना मोबाइल नंबर देना भूल जाते हैं. एजेंट भी आपके नंबर की जगह अपना खुद का मोबाइल नंबर टिकट में दर्ज कर देता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. अगर टिकट पर आपका नंबर नहीं है, तो रेलवे से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी.

अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना क्यों है जरूरी?
IRCTC ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है. टिकट बुकिंग के समय अपना ही मोबाइल नंबर देने के कई बड़े फायदे हैं:

सुरक्षित रिफंड और OTP: यदि किसी कारण से आप टिकट कैंसिल कराते हैं, या ट्रेन रेलवे की तरफ से रद्द होती है, तो रिफंड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आता है. यह OTP उसी नंबर पर जाएगा जो टिकट में दर्ज है. अगर वहां एजेंट का नंबर हुआ, तो आपका रिफंड का पैसा फंस सकता है.

ट्रेन का समय और स्टेटस: यदि ट्रेन के समय में कोई बदलाव होता है, ट्रेन लेट होती है या उसका रूट बदला जाता है, तो रेलवे तुरंत SMS भेजता है. अपना नंबर होने पर यह अपडेट आपको समय पर मिल जाएगा और आप स्टेशन पर परेशान होने से बच जाएंगे.

धोखाधड़ी से सुरक्षा: आपका नंबर दर्ज होने से आपकी ई-रिजर्वेशन स्लिप पूरी तरह सुरक्षित रहती है. एजेंट आपकी जानकारी के बिना टिकट में कोई हेरफेर या धोखाधड़ी नहीं कर सकता.

रेलवे की यात्रियों को सलाह
भारतीय रेलवे ने साफ कहा है कि टिकट चाहे काउंटर से लें, खुद ऑनलाइन बुक करें या किसी एजेंट से बनवाएं, हमेशा चालू और अपना खुद का मोबाइल नंबर ही रजिस्टर कराएं. यात्रा को सुरक्षित और तनावमुक्त बनाने के लिए हमेशा IRCTC के अधिकृत एजेंट का ही चुनाव करें और टिकट पर लिखे कुल किराए की जांच जरूर करें.

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