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IRCTC Alert, एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते समय न करें यह गलती, फंस सकता है आपका पैसा

हैदराबाद: आज के समय में ट्रेन से सफर करना हर किसी को पसंद है. लेकिन त्योहारों, शादियों या गर्मियों की छुट्टियों के सीजन में कंफर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ऐसे में बहुत से लोग खुद टिकट बुक करने के बजाय ट्रैवल एजेंट की मदद लेते हैं. अगर आप भी एजेंट से अपनी ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं, तो रेलवे की यह नई चेतावनी आपके लिए बेहद जरूरी है. एक छोटी सी लापरवाही के कारण आपका पूरा पैसा डूब सकता है.

भूलकर भी न करें यह बड़ी गलती

अक्सर देखा जाता है कि जब लोग एजेंट के पास टिकट बुक कराने जाते हैं, तो जल्दबाजी में अपना मोबाइल नंबर देना भूल जाते हैं. एजेंट भी आपके नंबर की जगह अपना खुद का मोबाइल नंबर टिकट में दर्ज कर देता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. अगर टिकट पर आपका नंबर नहीं है, तो रेलवे से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी.

अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना क्यों है जरूरी?

IRCTC ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है. टिकट बुकिंग के समय अपना ही मोबाइल नंबर देने के कई बड़े फायदे हैं:

सुरक्षित रिफंड और OTP: यदि किसी कारण से आप टिकट कैंसिल कराते हैं, या ट्रेन रेलवे की तरफ से रद्द होती है, तो रिफंड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आता है. यह OTP उसी नंबर पर जाएगा जो टिकट में दर्ज है. अगर वहां एजेंट का नंबर हुआ, तो आपका रिफंड का पैसा फंस सकता है.